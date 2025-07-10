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Ринки акцій Європи змінюються різноспрямовано, Британія зростає на акціях гірничодобувних компаній

13:05 10.07.2025 |

Фінанси

 

Європейські ринки акцій не показують єдиної динаміки в четвер.

Трейдери продовжують стежити за ситуацією в торговельній сфері, очікуючи сигналів щодо перебігу переговорів США і Євросоюзу. Єврокомісар із питань торгівлі Марош Шефчович заявив напередодні, що Єврокомісія досягла значного прогресу в переговорах з Вашингтоном щодо рамкової угоди, і торговельна угода може бути укладена найближчими днями.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 11:35 к.ч. збільшився на 0,6% - до 553,28 пункту.

Британський FTSE 100 піднявся на 1,2%, німецький DAX - на 0,2%, французький CAC 40 - на 0,7%, італійський FTSE MIB - знизився на 0,27%, іспанський IBEX 35 - впав на 0,61%.

У середу ввечері президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон з 1 серпня запровадить мито в 50% на всі товари, що постачаються з Бразилії, найбільшої економіки Латинської Америки. Трамп також підтвердив, що введе мито в 50% на імпорт міді з 1 серпня.

Ціна міді піднялася на 2,5% у четвер, до $5,6 за фунт. Котирування акцій гірничодобувних компаній зростають, зокрема, папери Anglo American подорожчали на 5,3%, Rio Tinto - на 4,5%, Glencore - на 4,7%, Antofagasta - на 2,7%.

Статдані, опубліковані в четвер, показали уповільнення інфляції в Німеччині в червні до мінімуму з вересня минулого року. Споживчі ціни, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, збільшилися на 2% відносно того ж місяця минулого року, повідомило Федеральне статистичне управління країни (Destatis). У травні інфляція становила 2,1%.

Вартість паперів британського рекламного концерну WPP підскочила на 3,8% на новинах про призначення ним нового CEO. Головним виконавчим директором WPP з 1 вересня буде Сінді Роуз. Наразі вона є головним операційним директором підрозділу Global Enterprise Microsoft Corp.

"Префи" Porsche подорожчали на 1,6%. Німецький виробник преміальних автомобілів заявив після закриття європейських ринків у середу, що американські мита на імпорт, які діяли у квітні та травні, скоротять його прибуток за другий квартал на 300 млн євро.

Капіталізація британського виробника вимірювального обладнання та хімічної продукції Johnson Matthey збільшилася на 1,2% на інформації про те, що інвестор-активіст Standard Investments скоротив свою частку в компанії вдвічі.

До числа лідерів зростання на торгах у Франкфурті входять акції хімкомпанії Brenntag (+2,2%), а також Merck KGaA (+2,2%), BASF (+1,8%), у Франції - папери Pernod Ricard (+3,4%), Dassault Systemes (+3,2%), ArcelorMittal (+2,8%).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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