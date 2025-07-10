На Конференції з відновлення України у Римі у присутності глав МЗС України і Бельгії Андрія Сибіги та Максима Прево оголошено про перший договір - бельгійська компанія BIO Invest підписала угоду на 5 мільйонів євро з банком «Львів».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це стосується довіри та впевненості, впевненості у нашому майбутньому. Ось чому так важливо мати такі угоди, за які я дуже вдячний», - заявив Сибіга.

Своєю чергою Прево наголосив: «Захищати країну - це також захищати її економіку. Сильна економіка - це щит: вона захищає засоби до існування, підтримує державні послуги та дає громадянам причину залишатися, відбудовувати та вірити в майбутнє».

Бельгійська інвестиційна компанія для країн, що розвиваються, BIO Invest оголосила про першу угоду на 5 мільйонів євро з банком «Львів». Це її перший крок на українському ринку. Фінансування спрямоване на підтримку малого та середнього бізнесу - основи української економіки, важливої для створення робочих місць, соціальної згуртованості та національної стійкості.

BIO планує інвестувати ще понад 20 мільйонів євро в найближчі роки в ключові сектори, зокрема зелену енергетику, сталу сільськогосподарську діяльність та фінансові послуги. Це партнерство є потужним жестом довіри до українських підприємців і конкретне зобов'язання допомогти їм побудувати більш стійку, інноваційну та орієнтовану на майбутнє економіку.