Фінансові новини
- |
- 10.07.25
- |
- 17:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бельгійська компанія BIO Invest підписала угоду на 5 мільйонів євро з банком «Львів»
17:11 10.07.2025 |
Банки та банківські технології, Економіка, Міжнародні новини
На Конференції з відновлення України у Римі у присутності глав МЗС України і Бельгії Андрія Сибіги та Максима Прево оголошено про перший договір - бельгійська компанія BIO Invest підписала угоду на 5 мільйонів євро з банком «Львів».
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Це стосується довіри та впевненості, впевненості у нашому майбутньому. Ось чому так важливо мати такі угоди, за які я дуже вдячний», - заявив Сибіга.
Своєю чергою Прево наголосив: «Захищати країну - це також захищати її економіку. Сильна економіка - це щит: вона захищає засоби до існування, підтримує державні послуги та дає громадянам причину залишатися, відбудовувати та вірити в майбутнє».
Бельгійська інвестиційна компанія для країн, що розвиваються, BIO Invest оголосила про першу угоду на 5 мільйонів євро з банком «Львів». Це її перший крок на українському ринку. Фінансування спрямоване на підтримку малого та середнього бізнесу - основи української економіки, важливої для створення робочих місць, соціальної згуртованості та національної стійкості.
BIO планує інвестувати ще понад 20 мільйонів євро в найближчі роки в ключові сектори, зокрема зелену енергетику, сталу сільськогосподарську діяльність та фінансові послуги. Це партнерство є потужним жестом довіри до українських підприємців і конкретне зобов'язання допомогти їм побудувати більш стійку, інноваційну та орієнтовану на майбутнє економіку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄІБ підписав угоди майже на €600 мільйонів для фінансування нових проєктів в Україні
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія та Україна уклали угоду щодо виробництва 5 000 ракет ППО Thales
|Рубіо після зустрічі з Лавровим: Росія запропонувала США новий підхід щодо війни
|«Маю сказати відверто: почався відкат реформ». Що буде з європейськими змінами в Україні
|Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро за рахунок прибутків від активів РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Бельгійська компанія BIO Invest підписала угоду на 5 мільйонів євро з банком «Львів»
|Долар США стабільний до основних валют
|Ощадбанк отримав ліцензію на міжнародні вантажні перевезення
|Ринки акцій Європи змінюються різноспрямовано, Британія зростає на акціях гірничодобувних компаній
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,8085 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.07.25
|Золото зростає на тлі ослаблення долара і посилення торговельної війни
Бізнес
|Threads наздоганяє X на смартфонах — аудиторії майже зрівнялися
|В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність
|Quartz: Паралізовані люди з мозковими чипами Маска вже можуть працювати силою думки
|Зарплати українських розробників — літо 2025
|У Данії ринкова частка електромобілів перевищила 80%
|Windows 11 вперше обійшла Windows 10 за популярністю
|Норвегія впевнено рухається до повної відмови від автомобілів з викидами: 96.9 % продажів у червні - електромобілі