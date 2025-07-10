Долар США стабільний до основних валют

Долар США стабільний до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - 0,02%.

Протокол липневого засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC), опублікований напередодні, засвідчив, що керівники Федеральної резервної системи (ФРС) здебільшого вважають за доцільне зниження базової відсоткової ставки цього року.

"За оцінками більшості учасників [засідання], деяке зниження цільового діапазону відсоткової ставки цього року, напевно, буде доцільним", - йдеться в протоколі. "Пара учасників" засідання заявили про готовність розглянути зменшення ставки вже в липні, якщо статдані виправдають їхні прогнози.

Увагу трейдерів у четвер спрямовано на щотижневу доповідь міністерства праці США про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в країні, яку буде оприлюднено о 14:30 к. ч.

Крім того, учасники ринку продовжують оцінювати повідомлення, що стосуються торгових мит США. Напередодні американський президент Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон з 1 серпня запровадить мито в 50% на всі товари, що постачаються з Бразилії, найбільшої економіки Латинської Америки. Інвестори чекають новин щодо угод США з Індією та Євросоюзом.

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив напередодні, що Єврокомісія досягла значного прогресу в переговорах з Вашингтоном за рамковою угодою, і торговельна угода може бути укладена найближчими днями.

Пара євро/долар за даними на 13:50 к.ч у четвер торгується на рівні $1,1718 порівняно з $1,1723 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара склав до цього часу $1,3579 проти $1,3586 напередодні.

Курс долара в парі з єною становить 146,3 єни проти 146,33 єни на закриття попередньої сесії. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1791 юаня порівняно з 7,1832 юаня в середу.