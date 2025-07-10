НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,8085 грн/$1

Скандальна ситуація з призначенням очільника Бюро економічної безпеки (БЕБ) дуже рельєфно показала те, про що в євроінтеграційних колах говорять вже тривалий час. Темп реформ, який Україна набрала на початку повномасштабного вторгнення, у 2022-му, радикально знизився.