Фінансові новини
- |
- 10.07.25
- |
- 15:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,8085 грн/$1
12:32 10.07.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 10 липня 2025 року.
|Показник
|09.07.2025
|10.07.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7647
|41.8085
|0.11
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 10 липня - 41,7745 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Маю сказати відверто: почався відкат реформ». Що буде з європейськими змінами в Україні
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро за рахунок прибутків від активів РФ
|Президентка Єврокомісії на URC оголосила про 4 млрд євро допомоги бюджету України
|Глава Єврокомісії оголосила про створення фонду відновлення України
|Антикорупціонер Шабунін заявив, що його перевели на фронт після критики влади
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Ощадбанк отримав ліцензію на міжнародні вантажні перевезення
|Ринки акцій Європи змінюються різноспрямовано, Британія зростає на акціях гірничодобувних компаній
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,8085 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.07.25
|Золото зростає на тлі ослаблення долара і посилення торговельної війни
|Азіатські акції зростають на тлі зростання акцій Nvidia, але побоювання щодо мит Трампа обмежують потенціал зростання
|Долар знижується, бразильський реал падає через загрозу введення мит; біткойн наближається до рекордного максимуму
Бізнес
|В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність
|Quartz: Паралізовані люди з мозковими чипами Маска вже можуть працювати силою думки
|Зарплати українських розробників — літо 2025
|У Данії ринкова частка електромобілів перевищила 80%
|Windows 11 вперше обійшла Windows 10 за популярністю
|Норвегія впевнено рухається до повної відмови від автомобілів з викидами: 96.9 % продажів у червні - електромобілі
|Інвестиційна компанія відмовилась випускати ETF Tesla після створення Маском партії