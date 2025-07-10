Україна у Римі домовляється про залучення 2 млрд євро у сфері енергетики

Упродовж двох днів Конференції з питань відновлення України, що проходить у Римі 10-11 червня, міжнародні компанії та фінансові установи уклали або укладуть з урядом України та українськими підприємствами домовленості, очікувана сума інвестицій за якими складає близько 2 млрд євро.

Про це "Європейській правді" повідомили у Міністерстві енергетики.

Зокрема, між НАЕК "Енергоатом" та компанією Westinghouse було підписано дві основні угоди - на конструкцію та технологію виробництва паливних збірок ВВЕР-1000 та про постачання технології виробництва паливних збірок ВВЕР-1000.

Крім того, наразі погоджено більшість умов угоди про постачання основного виробничого обладнання, підписати яку сторони планують найближчим часом після остаточного доопрацювання.

Окрім забезпечення існуючого атомного флоту України передовим паливом, Westinghouse та "Енергоатом" домовились побудувати дев'ять реакторів AP1000 в Україні.

Також "Енергоатом" підписав меморандум з компанією Holtec International. У документі йдеться про розвиток сучасних виробничих потужностей для виготовлення ядерних компонентів і систем зберігання відпрацьованого ядерного палива.

Згідно з підписаним документом, в Україні передбачено розгортання малих модульних реакторів SMR-300 компанії Holtec.

Між НАК "Нафтогаз України" та представниками компанії Baker Hughes підписано меморандум про співробітництво, у якому йдеться про наміри реалізувати низку проєктів у нафтогазовій галузі - у розвідці, видобутку, транспортуванні та зберіганні нафти і газу.

Низка угод підписана в електроенергетичній галузі, зокрема з польською ELQ S.A. щодо створення Спеціалізованого підфонду відновлення України для інвестицій в енергетичний сектор.

Початковий внесок складатиме 600 млн євро, передбачається збільшення до 1 мільярда протягом 3 років із залученням коштів міжнародних фінансових установ.