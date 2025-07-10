Золото зростає на тлі ослаблення долара і посилення торговельної війни

Ціни на золото зросли в четвер, чому сприяло невелике зниження курсу долара і прибутковості облігацій, в той час як інвестори уважно стежать за торговими переговорами, оскільки президент США Дональд Трамп розширив свою тарифну війну.

О 05:55 EET спотове золото подорожчало на 0,1% до $3 316,77 за унцію. Ф'ючерси на золото в США виросли на 0,2% до $3 325,60.

"Золото відскочило від рівня технічної підтримки, а також знизився загальний курс долара", - сказав Ніколас Фраппелл, глобальний керівник відділу інституційних ринків в ABC Refinery.

У середу Трамп посилив свою митну кампанію, оголосивши про введення 50% мита на імпорт міді в США і 50% мита на товари з Бразилії, які набудуть чинності 1 серпня.

Трамп також опублікував митні повідомлення для семи незначних торгових партнерів, на додаток до 14 інших, опублікованих цього тижня, включаючи Південну Корею і Японію, де 25% мита набудуть чинності з 1 серпня, якщо не буде досягнуто домовленостей.

"Вплив мит на ринок, здається, зменшується з кожним новим заголовком. Втома від мит вже настала, і трейдерам потрібен новий каталізатор, щоб пробудити волатильність від її затишшя", - сказав Метт Сімпсон, старший аналітик City Index.

Індекс долара США знизився на 0,2%, а дохідність 10-річних казначейських облігацій США відступила від тритижневого максимуму.

Зниження дохідності облігацій зменшує альтернативну вартість зберігання недохідних злитків, тоді як слабший долар робить золото дешевшим для власників інших валют.

Протокол засідання Федеральної резервної системи 17-18 червня показав, що лише «пара» чиновників ФРС вважає, що зниження процентної ставки може відбутися вже цього місяця, а більшість виступає за зниження цього року через побоювання щодо інфляції, пов'язаної з митною політикою Трампа.

На червневому засіданні Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку одноголосно проголосував за збереження ставок на незмінному рівні, а наступне засідання заплановане на 29-30 липня.

Спотова ціна на срібло зросла на 0,3% до 36,44$ за унцію, платина подешевшала на 0,2% до 1345,03$, а паладій втратив 0,2% до 1102,69$.