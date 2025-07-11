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Св. Франциск Асізський
Зеленський допустив призначення Умєрова послом у США і перестановки в уряді
23:10 10.07.2025 |
Президент України Володимир Зеленський публічно підтвердив, що планує замінити посла в Сполучених Штатах Америки, заявивши, що розглядає нинішнього міністра оборони Рустема Умєрова на цю посаду.
"Зміна посла у США відбудеться", - визнав президент, відповідаючи на запитання журналістів на пресконференції в Римі у четвер, 10 липня, де проходить Конференція з питань відновлення України (URC 2025).
Він повідомив, що контактував із нинішньою посолкою України у США Оксаною Маркаровою та подякував їй за службу. За його словами, він хотів би, щоб вона продовжила роботу в Україні, але не уточнив, у якій саме ролі. "Але якщо вона вирішить для себе по-іншому, свій шлях - це її вибір", - додав Зеленський.
Зеленський: Це вплине на серйозні перестановки в уряді України
"Якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти Україну в США, тобто ключовим нашим послом, буде міністр оборони Рустем Умєров, це, безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України", - продовжив президент.
Він пояснив, що всі рішення української влади та формування бюджету обумовлені війною Росії проти України, а отже багато що залежить від міністерства оборони. Водночас Зеленський наголосив, що для України зараз дуже важливо посилювати відносини зі США та "не втрачати цей момент".
"І тому потрібно, щоби людина була сильною і була в контексті найголовнішого, а це контекст посилення України, зброєю передусім. І тому одна з моїх ідей у тому, що це може бути (новим послом у США. - Ред.) міністр оборони України. І в зв'язку з цим, це матиме великий вплив на уряд, тому що критики може бути багато - і це нормально, але хто зможе нести таку відповідальність в час війни? Це - питання, і від цього багато речей залежить", - додав він.
Зеленський також зазначив, що "підкреслював це сьогоднішньому уряду, і це стосується не тільки уряду, а всіх інституцій, що (...) треба думати про скорочення інституцій, щоб керувати процесами було швидше, щоб було менше бюрократії, і щоб була економія бюджету".
Маркарова є посолкою України в США з лютого 2021 року. Умєров очолив міноборони у вересні 2023 року.
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