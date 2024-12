Акції в Азії зростають на темпах інфляції в США. Злиття Honda-Nissan в центрі уваги

Більшість азіатських акцій виросли в понеділок, слідуючи за зростанням на Волл-стріт після того, як більш м'які дані по інфляції в США підштовхнули бети на те, що процентні ставки все ще будуть знижуватися в наступному році.

Японські акції були серед найкращих протягом дня, підтримувані спекуляціями щодо потенційного злиття Honda і Nissan, оскільки повідомлялося, що угода близька до завершення.

Регіональні ринки отримали позитивні сигнали від Волл-стріт, які різко зросли в п'ятницю після того, як дані по індексу цін PCE в листопаді - ключовому показнику інфляції для Федерального резерву - виявилися слабшими, ніж очікувалося. Ці дані допомогли послабити деякі побоювання, що ставки в США знижуватимуться повільніше у 2025 році, особливо після того, як ФРС зайняла яструбину позицію під час засідання минулого тижня.

Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на азіатських торгах, чому також сприяв оптимізм щодо того, що уряд США уникне закриття уряду.

Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX зросли на 0,9% та 0,5% відповідно.

Зростання на японських ринках відбулося на тлі підвищеної уваги до Honda Motor Co Ltd і Nissan Motor Co, Ltd після того, як громадський мовник NHK повідомив, що попередня угода буде підписана в понеділок, з метою остаточного узгодження умов злиття до червня 2025 року.

Акції Honda виросли майже на 2%, в той час як Nissan трохи знизився після зростання на 20% минулого тижня. Mitsubishi Motors Corp., яка також може бути втягнута в злиття, зросла на 2,8%.

Злиття може призвести до створення третього за величиною світового автовиробника за обсягом продажів, оскільки Honda і Nissan борються зі зростаючою конкуренцією і падінням продажів, особливо на найбільшому автомобільному ринку Китаю.

Окрім спекуляцій щодо злиття, увага на японських ринках також була зосереджена на ключових даних по інфляції за листопад, опублікованих у п'ятницю. Дані показали, що інфляція в листопаді прискорилась більше, ніж очікувалось, а очікування підвищення процентних ставок Банком Японії залишаються актуальними.

Азійські ринки зросли в понеділок на фоні оптимізму щодо пом'якшення інфляції в США, хоча більшість регіональних ринків все ще відновлювали втрати попереднього тижня.

Австралійський ASX 200 виріс на 1,2%, а місцеві акції News Corp зросли на 2,2% після того, як компанія заявила, що продасть телевізійного мовника Foxtel британському спортивному стримеру DAZN Group за 3,4 мільярди австралійських доларів (2,1 мільярда доларів США).

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 0,6% і 0,2% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng додав 0,5%.

Китайські ринки демонстрували деяке зростання протягом останніх сесій після того, як Пекін надав більше запевнень, що він збільшить бюджетні витрати у 2025 році для підтримки економічного зростання.

Південнокорейський індекс KOSPI додав 1,5% і показав найкращі результати в регіоні, оскільки інвестори купували акції з великим дисконтом після того, як місцеві ринки постраждали від посилення політичної невизначеності на початку цього місяця.

Сінгапурський індекс Straits Times виріс на 1,1%, а акції Talkmed Group Ltd зросли майже на 6% після того, як компанія отримала пропозицію стати приватною.

Акції Singapore Post Ltd впали на 8% після того, як її генерального директора Фан Хенг Ві звільнили за підозрою в неправомірних діях.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились дещо позитивно після того, як індекс різко впав протягом попереднього тижня.