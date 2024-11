Акції в Азії зростають на фоні зростання цін на мікросхеми та циклічних індексів, що компенсує побоювання щодо війни в Україні

Більшість азіатських акцій зросли в п'ятницю завдяки зростанню цін на чіпси та циклічні акції, що допомогло ринкам витримати напруженість, пов'язану з війною між Росією та Україною.

Регіональні ринки отримали деякі позитивні сигнали з Волл-стріт, а акції виробників мікросхем слідували за силою корпорації NVIDIA, яка досягла рекордного максимуму в четвер.

Але більш широкі технологічні акції були вражені різким падінням акцій Alphabet Inc класу А після того, як влада США зробила кілька рекомендацій, щоб зруйнувати передбачувану монополію компанії в онлайн-пошуку.

Ф'ючерси на американські фондові індекси не змінилися на азіатських торгах, оскільки апетит до ризику був знижений через посилення напруженості між Росією і Україною. Цього тижня Москва запустила сучасну гіперзвукову ракету на українському об'єкті і пригрозила ядерною відплатою за використання Києвом ракет дальнього радіусу дії західного виробництва.

Більшість азіатських акцій виросли, подолавши слабкий апетит до ризику в п'ятницю, хоча вони все ще зазнали деяких втрат за тиждень.

Японський індекс Nikkei 225 додав 1,2%, а TOPIX виріс на 0,8% завдяки зростанню в технологічному та циклічному секторах. Обидва індекси також зазнали незначних тижневих втрат.

Економічні показники дали змішані сигнали щодо економіки Японії. Дані по індексу споживчих цін за жовтень виявились дещо вищими, ніж очікувалось, а базова інфляція ще більше перевищила цільовий показник Банку Японії у 2%. Тривка інфляція, ймовірно, призведе до подальшого підвищення ставок Банком Японії, засідання якого заплановане на грудень.

Ділова активність в Японії знизилась, а дані індексу менеджерів із закупівель показали, що виробнича активність в листопаді скоротилась більше, ніж очікувалось. Ділова активність у сфері послуг також майже не зросла протягом місяця.

У п'ятницю азіатські ринки були переважно оптимістично налаштовані. Австралійський ASX 200 виріс на 1,1%, отримавши значну вигоду від переорієнтації на економічно чутливі сектори. Індекс також був близький до рекордних максимумів.

Австралійський індекс ділової активності PMI показав скорочення як у виробничій сфері, так і в сфері послуг.

Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 1,2% завдяки зростанню більш ніж на 4% акцій гіганта з виробництва мікросхем пам'яті SK Hynix Inc, а також завдяки зміцненню позицій Nvidia. Хоча прогноз доходів Nvidia на поточний квартал спочатку підірвав ринки, аналітики все ж зберегли в основному позитивний погляд на акції, посилаючись на постійний попит з боку штучного інтелекту.

Китайські акції відстали: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite втратили по 0,5%. Гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,2%, оскільки настрої щодо Китаю були пригнічені відсутністю деталей про додаткові заходи стимулювання.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились у флеті після того, як у четвер індекс впав до більш ніж п'ятимісячного мінімуму.

Індекс Nifty вже зазнавав значних втрат протягом жовтня, потрапивши на територію корекції після того, як втратив понад 10% від вересневого рекордного максимуму.

Різкі втрати в акціях Adani Group додали до падіння Nifty в четвер після того, як голові конгломерату Гаутаму Адані було пред'явлено звинувачення в США за звинуваченнями у хабарництві та корупції.

Флагманська компанія конгломерату Adani Enterprises Ltd впала на 22,6% в четвер, в той час як Adani Ports and Special Economic Zone Ltd втратила майже 14%.