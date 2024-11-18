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Азійські ринки акцій зростають, за винятком Японії
10:10 18.11.2024 |
Ринки акцій найбільших країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР) здебільшого зростають на торгах у понеділок, інвестори оцінюють нечисленні статдані та новини компаній.
Трейдери також чекають на рішення Народного банку Китаю (НБК, центробанк країни) щодо ставки за кредитами першокласним позичальникам (LPR) у середу і на дані про жовтневу динаміку споживчих цін в Японії в п'ятницю.
Китайський індекс Shanghai Composite додає 1%, гонконгський Hang Seng - 0,9%.
Список лідерів зростання в складі Hang Seng очолюють папери Geely Automobile Holdings, що дорожчають на 6,1%.
Ринкова вартість JD.com Inc. збільшується на 3,9%, Bank of China - на 3,3%, ENN Energy Holdings і PetroChina Co. - на 3,1%.
Водночас акції Haier Smart Home дешевшають на 2,9%, Lenovo - на 1,3%, China Hongqiao Group і Alibaba - на 1,2%, Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.- на 0,7%.
Значення японського Nikkei 225 зменшується на 1,1%.
Замовлення на промислове обладнання без урахування замовлень суднобудівних і генерувальних компаній у Японії знизилися на 0,7% у вересні проти серпня, коли вони скоротилися на 1,9%, повідомив уряд країни. Аналітики в середньому очікували підйому на 1,9%, за даними Trading Economics.
Суттєвіше за всіх у складі Nikkei 225 втрачають у ціні папери Dentsu Group (-9,3%).
Ринкова вартість Chugai Pharmaceutical скорочується на 9,1%, Aozora Bank - на 6,7%, Ebara - на 5%, Eisai Co. - на 4,7%, Otsuka - на 4,2%.
Ціна паперів Ryohin Keikaku підвищується на 5,9%, M3 - на 4,2%, Mercari - на 3,9%, Taisei - на 3,1%, Kawasaki Kisen Kaisha і Mitsui O.S.K. Lines - на 3%. Lines - на 3%.
Значення південнокорейського індексу Kospi піднімається на 1,7%.
Котирування паперів Hyundai Motor зростають на 5,1%, Samsung Electronics - на 5,4%, Posco - на 4,1%.
Вартість акцій Korean Air Lines знижується на 0,4%.
Австралійський S&P/ASX 200 додає 0,3%.
Капіталізація BHP підвищується на 1,1%, Rio Tinto - на 2,3%.
Наприкінці минулого тижня стало відомо, що бразильський суд виправдав BHP у межах кримінальної справи, пов'язаної з проривом греблі в штаті Мінас-Жерайс, який призвів до загибелі 19 осіб, у листопаді 2015 року.
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