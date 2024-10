Акції в Азії падають на тлі невизначеності з виборами; Японія продовжує зростання напередодні засідання Банку Японії

Більшість азіатських акцій впали в середу, оскільки апетит до ризику був пригнічений очікуванням напружених президентських виборів в США і шквалом ключових економічних показників на цьому тижні.

Японські ринки залишилися в аутсайдерах, продовживши нещодавнє зростання, оскільки підвищена політична невизначеність в країні сприяла збільшенню бетів на те, що Банк Японії не буде підвищувати процентні ставки.

Регіональні ринки посередньо наслідували Волл-стріт, де купівля акцій технологічних компаній підняла індекс NASDAQ Composite до рекордних максимумів, в той час як більшість інших секторів впали у вівторок.

Але ф'ючерси на Волл-стріт виросли на азіатських торгах завдяки високим прибуткам Alphabet Inc. Найбільші технологічні компанії Meta Platforms Inc і Microsoft Corporation мають відзвітувати в середу, а Amazon.com Inc і Apple Inc - в четвер.

Найближчими днями також вийде низка ключових економічних показників США, а наступного тижня відбудеться засідання Федеральної резервної системи.

Японський індекс Nikkei 225 показав найкращі результати в Азії в середу, піднявшись більш ніж на 1%, в той час як індекс TOPIX додав 0,8%. Зростання акцій технологічних компаній стало ключовим стимулом для Nikkei, оскільки місцеві технологічні компанії слідували за своїми американськими колегами.

Японські ринки продовжили нещодавнє зростання після того, як правляча Ліберально-демократична партія втратила парламентську більшість на нещодавніх виборах, що створило невизначені перспективи для місцевої політики.

Але цей сценарій підживлює бети на збільшення фіскальних витрат японського уряду, в той час як підвищена невизначеність, як очікується, також утримає Банк Японії від подальшого підвищення процентних ставок. Ієна знизилася на цій думці, що принесло користь місцевим акціям, залежним від експорту.

Очікується, що в четвер Банк Японії залишить ставки без змін, і, як очікується, зіткнеться з посиленням політичного опору щодо майбутніх підвищень ставок.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite рухались у флетово-низькому діапазоні, в той час як гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,4%.

Цього тижня основна увага зосереджена на показниках індексу менеджерів із закупівель в країні, які мають бути опубліковані в четвер і п'ятницю, щоб отримати більше інформації про найбільшу економіку Азії, яка бореться з повільним зростанням.

Минулого місяця Пекін оголосив про низку важливих заходів зі стимулювання економіки, що викликало обмежений оптимізм серед інвесторів. Зараз ринки очікують на подальші кроки щодо фіскального стимулювання на засіданні Всекитайських зборів народних представників, яке відбудеться наступного тижня.

Азійські ринки були переважно негативними, оскільки настрої щодо ризиків залишалися напруженими. У середу такі активи-прихістки, як золото, досягли рекордного максимуму.

Австралійський ASX 200 впав на 0,6% після того, як дані по індексу споживчих цін за третій квартал показали, що базова інфляція залишається високою, що потенційно може викликати яструбину позицію Резервного банку Австралії. Засідання РБА відбудеться наступного тижня.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,2%, а акції місцевих виробників мікросхем на 8%, слідом за падінням AMD після того, як виробник представив невтішні прогнози на поточний квартал.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились у флеті після того, як деякі позитивні результати допомогли індексу перервати тривалу серію втрат цього тижня.