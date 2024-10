Акції в Азії зростають завдяки стимулюванню ринку нерухомості в Китаї, в центрі уваги прибутки TSMC

Більшість азіатських акцій зросли в четвер, хоча китайські акції значно обмежили свій ріст після брифінгу про додаткову підтримку ринку нерухомості.

Акції технологічних компаній також були в основному в плюсі в очікуванні сильних прибутків від гіганта з виробництва мікросхем TSMC, які мають бути опубліковані пізніше в цей день.

Регіональні ринки отримали позитивний імпульс від Волл-стріт, де відновлення акцій технологічних компаній і деякі позитивні результати допомогли провести позитивну сесію в середу. Ф'ючерси на американські фондові індекси дещо знизились на торгах в Азії, оскільки основна увага була зосереджена на майбутній звітності та економічних показниках.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite сильно урізали раннє зростання, і до полуденної перерви торгуючись приблизно на 0,1% вище. Гонконгський індекс Hang Seng виглядав трохи краще, піднявшись на 0,8%.

Міністерство житлового будівництва Китаю заявило, що збільшить підтримку ринку нерухомості, в тому числі розширить білий список забудовників з легким доступом до державного фінансування. Але брифінг не зміг викликати підвищеної довіри до нових заходів, особливо через те, що йому бракувало ключових деталей.

Цей брифінг став останнім у серії гучних брифінгів китайського уряду, яка розпочалася наприкінці вересня, коли Пекін почав впроваджувати заходи з підтримки економіки.

Але нещодавній брифінг щодо запланованих фіскальних заходів дещо пригнітив ринки, оскільки міністерство фінансів Китаю не уточнило ні розмір, ні терміни запланованих заходів.

Тим не менш, китайські акції зростали з кінця вересня на зростаючому оптимізмі щодо відновлення китайської економіки.

Дані по валовому внутрішньому продукту за третій квартал мають бути опубліковані в п'ятницю і, ймовірно, дадуть нові підказки.

Основна увага ринку була зосереджена на майбутньому звіті про прибутки за третій квартал від TSMC, найбільшого в світі контрактного виробника мікросхем, який має бути опублікований сьогодні. Тайбейські акції компанії, яка вважається флагманом у сфері виробництва мікросхем та технологій, впали на 1%.

Згідно з опитуванням Reuters, чистий прибуток TSMC прогнозується на рівні 300,1 млрд тайванських доларів (9,33 млрд доларів США), при цьому очікується, що виробник чіпів отримає подальші вигоди від попиту на штучний інтелект.

Тим не менш, звіт TSMC з'явиться через кілька днів після того, як великий виробник обладнання для виробництва мікросхем ASML, який також вважається технологічним лідером, надав слабкий прогноз продажів на 2025 рік.

Більш широкі азіатські ринки були в основному позитивними. Оптимізм щодо додаткових заходів стимулювання в Китаї призвів до того, що австралійський ASX 200 виріс на 1% до рекордного рівня 8 384,50 пунктів. Інвестори також вітали ознаки стійкості австралійської економіки після публікації більш гарячих, ніж очікувалося, даних по ринку праці, хоча ця тенденція також пов'язана з «яструбиним» прогнозом Резервного банку Австралії.

Акції англо-австралійської гірничодобувної компанії BHP Group Ltd, що торгуються на Сіднейській фондовій біржі, продемонстрували помірно позитивну динаміку після того, як у вересневому кварталі виробництво залізної руди перевищило очікування.

Південнокорейський індекс KOSPI не змінився, а акції компаній-виробників мікросхем неспокійно торгувалися перед звітністю TSMC.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,6% після того, як дані показали, що у вересні країна зафіксувала більший, ніж очікувалося, дефіцит торгового балансу. Зростання японського експорту сповільнилося на тлі слабкості Китаю, який є найбільшим ринком збуту.

Японський індекс TOPIX не змінився, зосередившись на даних по споживчій інфляції, які вийдуть в п'ятницю.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились дещо слабше, оскільки індекс намагався пробитись вище 25 000 пунктів. Ряд ключових індійських компаній, включаючи Infosys Ltd, Axis Bank Ltd і Wipro Ltd, опублікують свої фінансові результати в четвер.