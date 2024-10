Акції в Азії зростають на даних по зайнятості в США і надіях на стимулювання в Китаї

Азійські фондові індекси зросли в понеділок, причому японські акції лідирували, оскільки сильні дані по зайнятості в США розвіяли побоювання щодо уповільнення економічного зростання, в той час як надії на додаткові стимулюючі заходи в Китаї також сприяли зростанню настроїв.

Регіональні акції отримали позитивний імпульс від п'ятничного ралі на Уолл-стріт, яке відбулося після значно сильнішого, ніж очікувалося, показника зайнятості в несільськогосподарському секторі. Ці дані розвіяли побоювання щодо рецесії в США, але водночас підірвали сподівання на різке зниження процентних ставок.

Ф'ючерси на американські фондові індекси дещо зросли на торгах в Азії.

Обсяги торгів в Азії були дещо обмежені святкуванням Золотого тижня в Китаї. Але китайські ринки різко зростуть, коли торгівля відновиться у вівторок, на тлі постійних сподівань на нові стимулюючі заходи в країні.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX показали найкращі результати в Азії в понеділок, піднявшись від 1,8% до 2%. Зростання на японських ринках також відбулося на тлі ослаблення японської єни на тлі зростаючих сумнівів щодо здатності Банку Японії надалі підвищувати відсоткові ставки.

Акції компанії Seven & i Holdings Co., Ltd., власника 7-Eleven, зросли більш ніж на 3% після повідомлень про те, що фірма планує продати частку в своєму підрозділі супермаркетів напередодні довгоочікуваного лістингу.

Окремо повідомлялося, що канадська Alimentation Couche Tard Inc. отримала підтримку від державного пенсійного фонду Квебеку, щоб подати заявку на поглинання Seven & i після того, як остання відхилила первинну пропозицію.

Гонконгський індекс Hang Seng додав 0,6%, продовживши серію нещодавнього зростання, оскільки оптимізм щодо подальшого стимулювання Китаю повернув інвесторів до акцій материкової частини країни, що сильно дисконтуються.

У вівторок головний економічний планувальник Китаю проведе брифінг, на якому розповість про додаткові стимули для країни після низки рішучих заходів, прийнятих наприкінці вересня.

Ці заходи спричинили значне зростання індексів Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite, що дозволило їм відновитися з майже восьмимісячних мінімумів.

Оптимізм щодо Китаю підтримав ширші азійські ринки. Південнокорейський KOSPI додав 0,8%, а австралійський ASX 200 виріс на 0,5%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали стримане відкриття після того, як індекс впав з рекордних максимумів, досягнутих у вересні.

Крім Китаю, цього тижня в центрі уваги - низка виступів представників Федеральної резервної системи США, а також дані по споживчій інфляції в найбільшій економіці світу. Трейдери бачили, що ФРС знизить ставку ще на 50 базисних пунктів у листопаді, як свідчать дані CME Fedwatch.