Ціни на золото піднялися до рекордних максимумів на тлі побоювань рецесії, бетів на зниження ставок

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у понеділок і наблизилися до рекордних максимумів, оскільки жовтий метал отримав вигоду від збільшення попиту "тихої гавані" на тлі посилення побоювань щодо уповільнення економічного зростання.

Більш м'який долар також сприяв ринкам металів, оскільки низка слабких економічних показників США змусила трейдерів закласти в ціну більше зниження процентних ставок в США в цьому році.

Спотове золото о 06:51 EET подорожчало на 0,4% до 2453,51 долара за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 1% до 2495,40 долара за унцію.

Протягом останніх сесій ф'ючерси на золото ненадовго досягли рекордних максимумів вище 2500 доларів за унцію. Але спотові ціни, які вказують на короткостроковий попит на золото, торгувалися приблизно в 25 доларах від рекордного максимуму в 2 483,78 доларів за унцію, досягнутого в липні.

Жовтий метал отримав вигоду від попиту "тихої гавані" після того, як низка невтішних економічних показників США - особливо щодо виробничої активності та ринку праці - посилили занепокоєння, що найбільша економіка світу сповільнюється швидше, ніж очікувалося спочатку.

Це спричинило масовий розпродаж на більшості ризикових ринків, особливо на ринках акцій, казначейських облігацій та іноземної валюти, що, в свою чергу, підживлювало бети на жовтий метал як на безпечну гавань.

Перспектива ослаблення економіки також змусила трейдерів оцінити потенціал для більш глибокого зниження процентних ставок Федеральним резервом, який нещодавно дав зрозуміти, що зниження ставок у вересні можливе.

Очікується, що центральний банк потенційно знизить ставки на 50 базисних пунктів у вересні, а наприкінці року може знизити їх на 100 базисних пунктів, за даними CME Fedwatch.

Такий сценарій є сприятливим для золота, оскільки нижчі процентні ставки знижують альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.

Інші дорогоцінні метали здебільшого виграли від цього. Ф'ючерси на срібло підскочили на 1,2% до $28,720 за унцію, а ф'ючерси на платину впали на 0,8% до $958,40 за унцію.

Серед промислових металів цінам на мідь допомогли піднятися з недавніх мінімумів деякі позитивні економічні дані з Китаю, найбільшого імпортера міді.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,6% до $9 151,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,3% до $4 1350 за фунт.

Дані приватного індексу менеджерів із закупівель в понеділок показали, що сектор послуг Китаю виріс більше, ніж очікувалося, в липні, вказуючи на те, що деякі аспекти економіки залишаються стійкими, незважаючи на зниження виробничої активності. Ці дані допомогли поліпшити настрої щодо Китаю, який до цього був головною больовою точкою для міді.

Зростаюче занепокоєння з приводу уповільнення економічного зростання в країні, яке може негативно вплинути на попит на мідь, призвело до падіння цін на мідь майже до чотиримісячного мінімуму на останніх сесіях. Перспектива глобального економічного спаду також не обіцяє нічого хорошого для червоного металу.