Ціни на золото знижуються, втрати міді поглиблюються

Ціни на золото впали на азіатських торгах у четвер, незважаючи на незначний попит на активи-прихістки, незважаючи на зростаючі настрої відмови від ризиків, оскільки трейдери скористалися різким зміцненням японської ієни.

На більш широких сировинних ринках також продовжився відступ: ціни на мідь продовжили падіння до майже чотиримісячного мінімуму на тлі постійних побоювань щодо Китаю, який є найбільшим імпортером міді. Слабкі показники виробничої активності в США, Німеччині та Японії також погіршили перспективи міді.

Спотове золото о 06:52 EET знизилося на 0,9% до 2376,11 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, впали на 1,7% до 2375,40 доларів за унцію.

Попит на жовтий метал як на безпечний актив був незначним, навіть незважаючи на те, що світові ринки зазнали різкого падіння апетиту до ризику, і трейдери переорієнтувалися на японську єну. Пара USDJPY, яка показує кількість єн, необхідних для купівлі одного долара, впала до більш ніж двомісячного мінімуму в четвер.

Єна виграла від скорочення коротких позицій протягом останнього тижня після підозр у втручанні Токіо на валютний ринок. Але спекуляції щодо можливого підвищення процентної ставки Банком Японії наступного тижня також сприяли зміцненню єни, особливо після того, як нещодавні дані свідчили про певну стійкість японської економіки.

Ринки золота і металів мало скористалися падінням долара, який відступив перед низкою ключових економічних показників США, що вийдуть найближчими днями. Дані по валовому внутрішньому продукту за другий квартал будуть опубліковані сьогодні, в той час як дані по індексу цін PCE - ключовому показнику інфляції Федерального резерву - будуть опубліковані в п'ятницю.

Інші дорогоцінні метали також відступили. Ф'ючерси на платину впали на 1,1% до $949,60 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 4,2% до $28,098 за унцію, розвернувши більшу частину свого нещодавнього ралі.

Серед промислових металів, ціни на мідь продовжили падіння в четвер, зіткнувшись з посиленням тиску з боку продавців на тлі побоювань щодо уповільнення світового попиту.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів знизилися на 1,6% до $8 960,50 за тонну, вперше з початку квітня опустившись нижче $9 000. Одномісячні ф'ючерси на мідь впали на 0,6% до $4,0540 за фунт.

Обидва контракти зазнали різких втрат на останніх сесіях на тлі зростаючого занепокоєння щодо попиту в Китаї, який є найбільшим імпортером міді, після низки невтішних економічних показників з цієї країни.

Побоювання щодо уповільнення попиту були посилені слабкими даними по виробничій активності з США, Японії та Німеччини, які показали, що промислова активність перебуває в стані рецесії.