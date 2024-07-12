Ціни на золото стійко тримаються вище $2400, оскільки м'які дані по ІСЦ підживлюють бети на зниження ставок

Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах в п'ятницю, але закріпили значний прибуток від попередньої сесії, оскільки більш м'які, ніж очікувалося, дані по інфляції в США сприяли зростанню бетів на зниження процентної ставки у вересні.

У четвер жовтий метал пролетів повз рівень 2400 доларів за унцію, за яким пильно стежили, і опинився менш ніж в 50 доларах від рекордного максимуму, оскільки він отримав вигоду від різкого падіння долара. Золото також було налаштоване на сильну тижневу динаміку.

Спотове золото о 06:06 EET подешевшало на 0,3% до 2 408,52 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, подешевшали на 0,3% до 2 413,75 доларів за унцію.

Спотові ціни цього тижня мають додати близько 0,7%, причому основний приріст припав на четвер.

Дані по індексу споживчих цін, опубліковані в четвер, виявилися трохи нижчими, ніж очікувалося, що посилило сподівання на те, що уповільнення інфляції дасть ФРС більше впевненості в тому, що вона зможе почати знижувати ставки.

Долар і прибутковість казначейських облігацій знизилися на цій новині, що принесло користь ринкам металів. Трейдери побачили, що ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні становить понад 82%, тоді як минулого тижня вона становила близько 64%.

Нижчі відсоткові ставки зменшують альтернативну вартість інвестування в недохідні активи, такі як золото, оскільки високі ставки роблять дохідність готівки або боргових зобов'язань набагато привабливішою.

Інші дорогоцінні метали відступили в п'ятницю, але також виграли від зниження ставок.

Ф'ючерси на платину впали на 0,4% до 1015,10 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,7% до 31,457 доларів за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь відступили в п'ятницю, оскільки дані показали, що імпорт в Китай, найбільший світовий імпортер міді, в червні скоротився.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,3% до $9 761,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь впали на 0,7% до $4,4977 за фунт.

Китайський імпорт необробленої міді і мідної продукції впав на 3% в річному обчисленні до 436 000 метричних тонн в червні, свідчать урядові дані, опубліковані в п'ятницю.

Ці дані з'явилися на тлі несподіваного скорочення китайського імпорту в червні, що викликало занепокоєння з приводу слабкого місцевого попиту і повільного економічного відновлення в країні.

Профіцит торгового балансу Китаю підскочив до майже дворічного максимуму, а експорт також зріс більше, ніж очікувалося. Але підвищення торговельних тарифів на ключові товари китайського експорту, такі як електромобілі, може нівелювати цю тенденцію.

Наразі увага прикута до Третього пленуму Комуністичної партії Китаю, на якому будуть прийняті нові рішення щодо економіки та стимулів. Засідання має відбутися наступного тижня.