Фінансові новини
- |
- 12.07.24
- |
- 10:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото стійко тримаються вище $2400, оскільки м'які дані по ІСЦ підживлюють бети на зниження ставок
08:35 12.07.2024 |
Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах в п'ятницю, але закріпили значний прибуток від попередньої сесії, оскільки більш м'які, ніж очікувалося, дані по інфляції в США сприяли зростанню бетів на зниження процентної ставки у вересні.
У четвер жовтий метал пролетів повз рівень 2400 доларів за унцію, за яким пильно стежили, і опинився менш ніж в 50 доларах від рекордного максимуму, оскільки він отримав вигоду від різкого падіння долара. Золото також було налаштоване на сильну тижневу динаміку.
Спотове золото о 06:06 EET подешевшало на 0,3% до 2 408,52 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, подешевшали на 0,3% до 2 413,75 доларів за унцію.
Спотові ціни цього тижня мають додати близько 0,7%, причому основний приріст припав на четвер.
Дані по індексу споживчих цін, опубліковані в четвер, виявилися трохи нижчими, ніж очікувалося, що посилило сподівання на те, що уповільнення інфляції дасть ФРС більше впевненості в тому, що вона зможе почати знижувати ставки.
Долар і прибутковість казначейських облігацій знизилися на цій новині, що принесло користь ринкам металів. Трейдери побачили, що ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні становить понад 82%, тоді як минулого тижня вона становила близько 64%.
Нижчі відсоткові ставки зменшують альтернативну вартість інвестування в недохідні активи, такі як золото, оскільки високі ставки роблять дохідність готівки або боргових зобов'язань набагато привабливішою.
Інші дорогоцінні метали відступили в п'ятницю, але також виграли від зниження ставок.
Ф'ючерси на платину впали на 0,4% до 1015,10 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,7% до 31,457 доларів за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь відступили в п'ятницю, оскільки дані показали, що імпорт в Китай, найбільший світовий імпортер міді, в червні скоротився.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,3% до $9 761,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь впали на 0,7% до $4,4977 за фунт.
Китайський імпорт необробленої міді і мідної продукції впав на 3% в річному обчисленні до 436 000 метричних тонн в червні, свідчать урядові дані, опубліковані в п'ятницю.
Ці дані з'явилися на тлі несподіваного скорочення китайського імпорту в червні, що викликало занепокоєння з приводу слабкого місцевого попиту і повільного економічного відновлення в країні.
Профіцит торгового балансу Китаю підскочив до майже дворічного максимуму, а експорт також зріс більше, ніж очікувалося. Але підвищення торговельних тарифів на ключові товари китайського експорту, такі як електромобілі, може нівелювати цю тенденцію.
Наразі увага прикута до Третього пленуму Комуністичної партії Китаю, на якому будуть прийняті нові рішення щодо економіки та стимулів. Засідання має відбутися наступного тижня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Залужний приступив до роботи посла України у Великобританії
|CNN: США і Німеччина зірвали план РФ вбити главу Rheinmetall
|США оголосили пакет допомоги Україні на $225 млн із ЗРК Patriot
|Австралія оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні на $170 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото стійко тримаються вище $2400, оскільки м'які дані по ІСЦ підживлюють бети на зниження ставок
|Азійські акції падають, оскільки фіксація прибутку в технологічному секторі затьмарює радість від скорого зниження ставок
|Волатильна єна тримає ринки в напрузі на тлі зростання ризиків інтервенцій
|Nasdaq різко знизився на тлі відтоку інвесторів з Big Tech
|«Прогнозовані надходження не покриють витрати»: Фонд гарантування не планує судитися з Фірташем за кордоном
|Долар дешевшає до основних валют перед публікацією звіту про динаміку інфляції в США
|Голова Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут йде з посади
Бізнес
|Xbox підвищує ціни на Game Pass та запроваджує новий план
|Xbox Game Pass Ultimate уже доступний на телевізорах із пристроями Amazon Fire TV - потрібен лише геймпад
|Платформа X Ілона Маска збавляє оберти, на неї впливає зростання Threads від Meta
|OnlyFans для нейромереж провів перший в історії конкурс «Міс ШІ»
|Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони
|Boeing «влетіла» на $250 млн — через брехню про авіакатастрофи, в яких загинули понад 300 людей
|Audi презентував найпотужніший автомобіль в історії марки