Ціни на золото зростають, зниження ставок у центрі уваги напередодні виходу даних по індексу споживчих цін

Ціни на золото зросли на торгах в Азії в четвер на тлі ослаблення долара і прибутковості казначейських облігацій, оскільки спекуляції щодо зниження процентних ставок в США зростали напередодні виходу ключових даних по інфляції.

Цього тижня жовтий метал продовжував зростати, підтримуваний повідомленнями про те, що кілька центральних банків на ринках, що розвиваються, накопичують запаси жовтого металу. Оптимістичні коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла також сприяли зростанню жовтого металу.

Спотове золото о 06:42 EET подорожчало на 0,4% до 2381,73 долара за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, зросли на 0,3% до 2386,75 долара за унцію.

Жовтий метал торгувався менш ніж на 100 доларів нижче рекордного максимуму, оскільки Пауелл відзначив прогрес у зниженні інфляції в останні місяці.

Голова ФРС також сказав, що центральному банку не потрібно, щоб інфляція обов'язково впала нижче цільового рівня в 2%, щоб почати знижувати ставки, хоча банк все ще потребує більшої впевненості в тому, що інфляція послаблюється.

Коментарі Пауелла призвели до того, що трейдери в основному зберегли свої бети на зниження ставки у вересні. CME Fedwatch Tool показав, що трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні на рівні 72,5%.

Коментарі Пауелла негативно вплинули на курс долара, і основна увага була прикута до прийдешніх даних по індексу споживчих цін, які будуть опубліковані сьогодні. Очікується, що цей показник продемонструє незначне уповільнення інфляції.

Інші дорогоцінні метали торгувалися різноспрямовано, але на цьому тижні дещо зросли. Ф'ючерси на платину впали на 0,2% до $1 005,25 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 0,9% до $31,290 за унцію, причому останнє значно випередило золото в останні місяці.

Проте аналітики TD Securities відзначають, що золото, швидше за все, зросте в найближчій перспективі, оскільки збільшення обсягів купівлі центральними банками на ринках, що розвиваються, і більша ясність щодо зниження процентних ставок в США сприяють зростанню цін на жовтий метал.

Серед промислових металів, ціни на мідь виросли в четвер, також завдяки більш м'якому долару. Але червоний метал зазнав різких втрат на останніх сесіях після того, як економічні дані з Китаю, який є найбільшим імпортером, виявилися посередніми.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,1% до $9 914,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь виросли на 0,5% до $4,6147 за фунт.

Цього тижня ціна на мідь знизилася, оскільки дані по інфляції з Китаю в значній мірі підірвали ринки і викликали занепокоєння з приводу уповільнення економічного відновлення в країні. Тепер очікуються дані по торгівлі з Китаю, які мають бути опубліковані в п'ятницю, щоб отримати більше інформації про країну.