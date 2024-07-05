Ціни на золото зростають на тлі падіння долара напередодні даних по зайнятості

Ціни на золото зросли на торгах в Азії в п'ятницю, продовживши нещодавнє зростання, оскільки долар відступив перед ключовими даними по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які, як очікується, дадуть більше підказок щодо процентних ставок.

Цього тижня жовтий метал відновив деяке зростання після того, як низка слабких економічних даних зі США підштовхнула бети на те, що Федеральна резервна система США почне знижувати процентні ставки до вересня.

Спотове золото о 07:05 EET подорожчало на 0,3% до 2363,61 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, зросли на 0,3% до 2371,56 доларів за унцію.

Спотові ціни на золото цього тижня зросли на 1,6% і торгувалися на відстані близько 100 доларів від рекордного максимуму, оскільки вони виграли від збільшення бетів на зниження ставки у вересні. Слабкі дані по зайнятості та діловій активності в США тиснули на долар.

CME Fedwatch Tool показав, що трейдери оцінюють ймовірність того, що Федеральний резерв знизить ставку на 25 базисних пунктів у вересні, на рівні понад 66%.

Але оптимізм щодо зниження ставок був дещо стриманий яструбиними сигналами з боку ФРС, а протокол червневого засідання банку показав, що політики залишаються скептично налаштованими щодо зниження ставок.

Дані по заробітній платі в несільськогосподарському секторі також мають надати більш чіткі сигнали щодо ринку праці, який також був ключовим питанням для ФРС при зниженні процентних ставок.

Зниження ставок є позитивним фактором для золота та інших дорогоцінних металів, оскільки це підвищує їх привабливість порівняно з інвестиціями в боргові зобов'язання або долар.

Інші дорогоцінні метали зросли, слідуючи за цією ідеєю, і також були налаштовані на тижневий приріст. Ф'ючерси на платину зросли на 0,2% в п'ятницю і незначно зросли цього тижня, в той час як ф'ючерси на срібло значно перевершили свої аналоги на дорогоцінні метали цього тижня і були налаштовані на зростання більш ніж на 4%.

Серед промислових металів, ціни на мідь зросли в п'ятницю і були налаштовані на позитивне завершення першого тижня липня після значних втрат в червні.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,3% до $9 913,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,3% до $4,5777 за фунт.

Обидва контракти зросли від 3% до 4% цього тижня, оскільки вони відновили частину різких втрат в червні.

Але настрої по відношенню до міді залишалися в основному на межі на тлі зростаючих сумнівів щодо відновлення економіки в Китаї, який є найбільшим імпортером міді. Європейські торгові тарифи на експорт китайських електромобілів також вступили в силу з п'ятниці, навіть незважаючи на те, що Пекін погрожував почати торгову війну із Заходом.