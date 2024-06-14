Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на золото стримано зростають на фоні відновлення долара через перспективу меншого зниження процентних ставок

08:41 14.06.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото мало змінилися на азіатських торгах в п'ятницю під тиском відскоку долара, оскільки перспектива подальшого зниження процентних ставок в США в значній мірі нівелювала оптимізм щодо деякого уповільнення інфляції.

Хоча жовтий метал відзначився деяким зростанням за тиждень, він різко впав з рекордних максимумів на тлі високих процентних ставок.

Спотове золото о 06:56 EET подорожчало на 0,1% до $2 305,23 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в серпні зросли на 0,1% до $2 320,15 за унцію.

Ціни на золото та інші метали знизилися на останніх сесіях після того, як Федеральна резервна система США заявила, що планує знизити процентну ставку лише один раз у 2024 році, тоді як раніше прогнозувалося три таких зниження.

Хоча жовтий метал дещо зріс після того, як на долар вплинули м'якші, ніж очікувалося, дані щодо індексу споживчих цін, трейдери зрештою розвернулися назад до долара після прогнозу ФРС.

М'якші, ніж очікувалось, дані по індексу цін виробників не змогли стримати зростання долара, в той час як прибутковість казначейських облігацій також відновилась з мінімумів, досягнутих на початку тижня.

Підвищення довгострокових ставок не обіцяє нічого хорошого для золота та інших металів, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.

Ця думка тримала інші дорогоцінні метали в вузькому діапазоні в п'ятницю. Ф'ючерси на платину виросли на 0,3% до $957,80 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,2% до $28,992 за унцію. Обидва метали також були налаштовані на приглушені тижневі показники.

Серед промислових металів, ціни на мідь незначно зросли в п'ятницю, але були налаштовані на середню динаміку цього тижня на тлі тиску з боку сильнішого долара.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,3% до $9 824,0 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь виросли на 0,2% до $4,4945 за фунт.

Настрої щодо Китаю погіршилися після того, як Європейський Союз приєднався до США у запровадженні тарифів на імпорт китайських електромобілів. Тарифи не тільки створюють перешкоди для швидкозростаючої галузі, вони також створюють певні перешкоди для попиту на мідь, враховуючи, що електромобілі є основним споживачем червоного металу.

Крім того, посилення торговельних суперечок між найбільшими економіками світу викликало занепокоєння щодо відновлення торговельної війни.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6908
  0,2467
 0,61
EUR
 1
 43,8850
  0,3530
 0,81

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3761  0,12 0,31 40,9565  0,06 0,15
EUR 43,6404  0,18 0,41 44,4309  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6000  0,20 0,48 40,6200  0,17 0,43
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес