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Ціни на золото стримано зростають на фоні відновлення долара через перспективу меншого зниження процентних ставок
08:41 14.06.2024 |
Ціни на золото мало змінилися на азіатських торгах в п'ятницю під тиском відскоку долара, оскільки перспектива подальшого зниження процентних ставок в США в значній мірі нівелювала оптимізм щодо деякого уповільнення інфляції.
Хоча жовтий метал відзначився деяким зростанням за тиждень, він різко впав з рекордних максимумів на тлі високих процентних ставок.
Спотове золото о 06:56 EET подорожчало на 0,1% до $2 305,23 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в серпні зросли на 0,1% до $2 320,15 за унцію.
Ціни на золото та інші метали знизилися на останніх сесіях після того, як Федеральна резервна система США заявила, що планує знизити процентну ставку лише один раз у 2024 році, тоді як раніше прогнозувалося три таких зниження.
Хоча жовтий метал дещо зріс після того, як на долар вплинули м'якші, ніж очікувалося, дані щодо індексу споживчих цін, трейдери зрештою розвернулися назад до долара після прогнозу ФРС.
М'якші, ніж очікувалось, дані по індексу цін виробників не змогли стримати зростання долара, в той час як прибутковість казначейських облігацій також відновилась з мінімумів, досягнутих на початку тижня.
Підвищення довгострокових ставок не обіцяє нічого хорошого для золота та інших металів, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.
Ця думка тримала інші дорогоцінні метали в вузькому діапазоні в п'ятницю. Ф'ючерси на платину виросли на 0,3% до $957,80 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,2% до $28,992 за унцію. Обидва метали також були налаштовані на приглушені тижневі показники.
Серед промислових металів, ціни на мідь незначно зросли в п'ятницю, але були налаштовані на середню динаміку цього тижня на тлі тиску з боку сильнішого долара.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,3% до $9 824,0 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь виросли на 0,2% до $4,4945 за фунт.
Настрої щодо Китаю погіршилися після того, як Європейський Союз приєднався до США у запровадженні тарифів на імпорт китайських електромобілів. Тарифи не тільки створюють перешкоди для швидкозростаючої галузі, вони також створюють певні перешкоди для попиту на мідь, враховуючи, що електромобілі є основним споживачем червоного металу.
Крім того, посилення торговельних суперечок між найбільшими економіками світу викликало занепокоєння щодо відновлення торговельної війни.
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