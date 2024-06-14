Азійські акції падають на тлі торгових коливань Китаю, Японія зростає на тлі послаблення Банку Японії

Більшість азіатських акцій впали в п'ятницю, оскільки ралі на ознаках уповільнення інфляції в США завершилося, в той час як японські акції зросли після того, як Банк Японії здивував ринки, повідомивши про відсутність найближчих змін у своїй програмі викупу облігацій.

Китайські ринки показали найгірші результати за день, постраждавши від нових мит Європейського Союзу проти найбільших виробників електромобілів в країні. Побоювання щодо заходів у відповідь з боку Пекіна також погіршили настрої.

Регіональні ринки реагували на сигнали з Уолл-стріт посередньо. Хоча зростання акцій технологічних компаній дозволило S&P 500 і NASDAQ Composite досягти рекордних максимумів четверту сесію поспіль, ширші сектори були пригнічені, навіть незважаючи на несподіване зниження даних по інфляції у виробничому секторі в травні.

Ф'ючерси на американські фондові індекси були приглушені на азіатських торгах.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX виросли на 0,7% і 0,3%, відповідно, після того, як більшу частину дня торгувалися в боковому тренді.

Банк Японії залишив процентні ставки без змін, як і очікувалось. Але банк здивував ринки тим, що не вніс жодних змін до своєї програми викупу облігацій в найближчій перспективі.

Замість цього Банк Японії заявив, що зустрінеться з учасниками ринку і представить детальний план скорочення обсягів купівлі облігацій на наступному засіданні наприкінці липня.

Цей крок вказує на те, що монетарна політика Японії залишиться відносно м'якою в найближчій перспективі - тенденція, яка обіцяє бути позитивною для місцевих фондових ринків.

Ринки мали сумніви щодо здатності Банку Японії посилити політику, враховуючи нещодавні ознаки слабкості японської економіки. Центральний банк також не дав жодних сигналів щодо планів підвищення процентних ставок після історичного підвищення в березні.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,6% та 0,4% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,6%.

На китайських біржах спостерігався тривалий розпродаж після того, як ЄС оголосив про введення високих тарифів у розмірі від 17% до 30% на імпорт китайських електромобілів. Найбільше постраждала компанія SAIC Motor Corp Ltd, яка зіткнулася з найвищими торговельними митами серед своїх конкурентів.

ЄС пішов слідом за США у запровадженні тарифів на швидкозростаючий сектор електромобілів у Китаї. Але на відміну від США, ЄС є основним ринком збуту для китайських виробників електромобілів.

Тарифи посилили побоювання, що ЄС і США можуть запровадити більше обмежень на китайський імпорт, а Пекін може оголосити про заходи у відповідь, що погіршить відносини між найбільшими економіками світу.

Азіатські фондові індекси знизилися. Австралійський ASX 200 впав на 0,3%, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказали на флет на відкритті торгів після того, як індекс досяг низки нових піків цього тижня.

Південнокорейський індекс KOSPI вирізнявся з-поміж інших, піднявшись на 0,3% завдяки стійкому зростанню акцій технологічних компаній.