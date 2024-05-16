Ціни на золото наблизилися до $2 400, оскільки дані по індексу споживчих цін ставлять зниження ставок в центр уваги

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах у четвер після сильного нічного зростання, оскільки дещо слабші дані по інфляції обвалили долар до місячних мінімумів і посилили очікування зниження процентних ставок.

Жовтий метал повернувся до рекордних максимумів, досягнутих у травні, оскільки трейдери збільшили бети на те, що Федеральна резервна система почне знижувати ставки вже у вересні. Долар різко впав у середу на цих очікуваннях, що, в свою чергу, сприяло зростанню цін на інші метали.

Спотове золото о 06:43 EET подорожчало на 0,1% до 2388,84 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в червні стабілізувалися на рівні 2393,50 доларів за унцію.

Ціни на золото зросли більш ніж на 1% в порівнянні з середою після того, як дані показали, що індекс споживчих цін в США знизився в квітні порівняно з березнем, а базовий індекс споживчих цін також знизився порівняно з попереднім місяцем.

Ці дані, за якими послідували слабші, ніж очікувалося, дані по роздрібним продажам, посилили надії на те, що інфляція ослабне в найближчі місяці, що дасть ФРС більше впевненості в тому, що вона зможе почати знижувати ставки.

CME Fedwatch Tool показав, що трейдери оцінюють більшу ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні - майже 54%.

Високі ставки підвищують альтернативну вартість інвестицій в золото та інші дорогоцінні метали, оскільки вони не приносять прямого доходу. Жовтий метал може також отримати вигоду від збільшення попиту на прихісток, якщо економіка США ще більше охолоне цього року.

Тим не менш, за останній тиждень багато чиновників ФРС попередили, що центральний банк потребує більшої впевненості в тому, що інфляція знижується. Інфляція також залишалася комфортно вищою за цільовий показник ФРС у 2% річних.

Інші дорогоцінні метали також зросли. Ф'ючерси на платину зросли на 0,5% до 1081,90 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,2% до 29,797 доларів за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь виросли в четвер і залишилися на більш ніж дворічних максимумах на тлі стійкого оптимізму щодо подальшого фіскального стимулювання в Китаї, а також посилення підтримки ринку нерухомості.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 1% до $10 375,0 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь зросли на 1,4% до $4,9915 за фунт. Обидва контракти були близькі до максимумів квітня 2022 року.

Пекін заявив, що цього тижня почне масований випуск облігацій на суму 1 трлн юанів ($138 млрд), а кілька великих міст також послабили обмеження на купівлю житла, щоб підтримати ринок нерухомості.

У п'ятницю будуть опубліковані дані про промислове виробництво і роздрібні продажі в Китаї, і тепер очікується, що вони дадуть більше інформації про найбільшого в світі імпортера міді.