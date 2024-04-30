Ціни на золото падають на тлі зростання побоювань щодо процентних ставок напередодні засідання ФРС

Ціни на золото впали на азіатських торгах у вівторок, залишаючись значно нижче нещодавніх піків, оскільки зросли побоювання щодо підвищення процентних ставок в США перед засіданням Федеральної резервної системи на цьому тижні.

Зменшення попиту на прихісток також вплинуло на золото, особливо після того, як нещодавні повідомлення показали відновлення переговорів про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом. Це зробило золото ще більш вразливим до ризиків, пов'язаних зі ставками.

Спотове золото о 06:44 EET впало на 0,4% до 2326,45 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, впали на 0,9% до 2337,30 доларів за унцію. Спотові ціни торгувалися більш ніж на $100 нижче рекордно високого рівня, досягнутого раніше в квітні.

Але, незважаючи на нещодавнє зниження, ціни на золото перебувають у плюсі більш ніж на 4% за квітень, продовживши стрімке зростання, яке спостерігалося в березні.

Основна увага зараз прикута до засідання ФРС, яке відбудеться цього тижня, і на якому, як очікується, центральний банк залишить ставки незмінними. Але очікується, що голова ФРС Джером Пауелл запропонує більш яструбиний прогноз щодо ставок, особливо після низки високих показників інфляції.

Ознаки стійкої інфляції призвели до того, що трейдери значною мірою знизили очікування щодо зниження процентних ставок ФРС у найближчій перспективі. Тепер очікується, що центральний банк знизить ставки лише у вересні або в четвертому кварталі, якщо взагалі знизить їх цього року.

Підвищення ставок на довший термін не обіцяє нічого хорошого для золота, оскільки збільшує альтернативну вартість інвестицій в жовтий метал. Зміцнення долара на тлі перспективи стабільних ставок також чинило тиск на більш широкі ринки металів.

Інші дорогоцінні метали також відступили у вівторок. Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до $959,05 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1,8% до $27,168 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь у вівторок коливалися навколо дворічних максимумів, оскільки імпульс недавнього ралі був знижений змішаними показниками індексу менеджерів із закупівель в Китаї, який є найбільшим імпортером.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів стабілізувалися на рівні $10 185,0 за тонну, в той час як одномісячні ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до $4,6738 за фунт.

Офіційні дані PMI з Китаю показали, що виробнича активність у квітні сповільнилася трохи менше, ніж очікувалося, порівняно з березнем. Але невиробнича активність сповільнилася набагато більше, ніж очікувалося.

Хоча приватне опитування намалювало кращу картину у виробничому секторі, дані вівторка все ще вказують на стійку слабкість китайської економіки, незважаючи на сильний перший квартал.

Це поставило під сумнів високий попит на мідь в найбільшому в світі імпортері червоного металу.

Тим не менш, ціни на мідь залишалися на високих рівнях протягом березня і квітня, оскільки перспектива більш омежених поставок - на тлі посилення санкцій проти Росії і скорочення виробництва китайськими переробними підприємствами - стимулювала збільшення покупок червоного металу.