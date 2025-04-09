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Ціни на золото підскочили, коли мита Трампа набули чинності. Зростає привабливість активів безпечної гавані

10:45 09.04.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото підскочили на азіатських торгах у середу, що було викликано привабливістю, як безпечної гавані, оскільки мита США набули чинності, що призвело до сукупного 104% мита на Китай, тоді як злитки були додатково підтримані падінням долара до шестимісячного мінімуму.

Станом на 08:35 EET ціна спотового золота підскочила на 1,6% до $3 031,02 за унцію. Ф'ючерси на золото з терміном виконання в червні підскочили в середу на 1,9% до $3 046,61 за унцію.

Раніше цього тижня золото впало нижче $3 000 за унцію до найнижчого рівня з 13 березня.

До цього, 3 квітня воно досягло рекордного максимуму, після оголошення мит, але значні втрати на інших фінансових ринках призвели до того, що інвестори продавали золото, щоб покрити збитки в інших місцях.

Привабливість жовтого металу як прихістку відродилася після того, як у середу набули чинності мита, оголошені президентом США Дональдом Трампом.

Найважливішим заходом стало 104% сукупне мито на китайський імпорт - комбінація попередніх мит і нового підвищення на 50%, оголошеного у вівторок.

Інші помітні тарифи включають 20% мито на Європейський Союз, 24% на Японію, 46% на В'єтнам, 25% на Південну Корею і 32% на Тайвань.

Днем раніше Міністерство торгівлі Китаю пообіцяло, що буде «боротися до кінця», якщо Вашингтон продовжить запроваджувати нові мита, що викликає занепокоєння щодо подальших економічних потрясінь і спровокує ризиковані настрої на ринках у всьому світі.

Зараз увага ринків зосереджена на наступних кроках Китаю, а також на будь-яких сигналах з боку Федерального резерву щодо того, як він може відреагувати на зростаючі ризики рецесії.

Індекс долара США знизився на 0,7% до шестимісячного мінімуму на азіатських торгах у вівторок, що зробило золото дешевшим для закордонних покупців.

Серед інших дорогоцінних металів, ф'ючерси на срібло підскочили на 1,8% до $30,210 за унцію, а ф'ючерси на платину зросли на 0,5% до $916,65 за унцію.

Ціни на мідь впали у вівторок, оскільки інвестори оцінювали наслідки мит Трампа на промислові метали

Китай є найбільшим у світі споживачем міді, і будь-які перебої в його торгівлі або економічному зростанні створюють ризики для світового попиту.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,6% до $8 595,0 за тонну, а ф'ючерси на мідь з терміном дії в травні - на 0,6% вище до $4,1512 за фунт.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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