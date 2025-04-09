Акції Apple впали на 23% за чотири сесії, Microsoft знову стала найдорожчою компанією світу

Американський ІТ-гігант Microsoft Corp. знову став найдорожчою компанією світу після того, як акції Apple Inc. впали на 23% за останні чотири сесії.

На закриття торгів у вівторок ринкова вартість Microsoft становила $2,64 трлн, Apple - $2,59 трлн.

За оцінками аналітиків, Apple найсильніше за інші компанії постраждає від запровадження високих мит на імпорт товарів з КНР, оскільки значна частина продукції Apple виробляється в Китаї. Експерти UBS вважають, що ціни на iPhone 16 Pro Max у США можуть у результаті підскочити на $350.

Водночас Microsoft перебуває серед "компаній, які, на нашу думку, краще захищені" від невизначеності, спричиненої митами, вважають аналітики Jefferies.