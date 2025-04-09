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Європейські ринки акцій падають на 2,2-2,8% після набуття чинності мит США
13:31 09.04.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи падають у середу після зростання напередодні, інвестори оцінюють перспективи світової торгівлі після набуття чинності американських дзеркальних мит.
Індекс Stoxx Europe 600 до 11:36 EET знизився на 2,78% - до 473,38 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 втратив 2,24%, німецький DAX - 2,48%, французький CAC 40 - 2,46%. Італійський FTSE MIB зменшився на 2,37%, іспанський IBEX 35 - на 2,2%.
У середу набули чинності масштабні мита Вашингтона щодо іноземних торговельних партнерів.
Європейська комісія розглядає можливість введення відповідних тарифів у розмірі до 25% на широкий спектр статей американського імпорту загальною вартістю приблизно 22,1 млрд євро, пише Trading Economics.
При цьому глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови з прем'єром Держради КНР Лі Цяном у вівторок "закликала до переговорного врегулювання поточної ситуації, наголосивши на необхідності уникати подальшої ескалації", а також наголосила "на важливості ролі Китаю у вирішенні проблеми можливих відхилень у торгівлі, спричинених митами, особливо в секторах, яких уже зачіпає глобальний надлишок потужностей", повідомила пресслужба ЄК.
Щодо Китаю американські мита сягають 104%.
Президент США також заявив, що найближчим часом оголосить "великий тариф" на імпорт фармацевтичної продукції.
На цьому тлі акції європейських фармкомпаній сильно дешевшають, зокрема Novo Nordisk - на 4,2%, Novartis - на 6,2%, AstraZeneca - на 5,4%, Sanofi - на 5,6%, Bayer - на 2%, Merck KGaA - на 2,4%, GSK - на 4,8%, Recordati - на 4,5%.
У Франції активно знижуються котирування паперів виробників люксових товарів, включно з Kering (-2,2%), LVMH (-2,6%) і Hermes (-0,8%), а також представників фінсектору BNP Paribas (-2,2%), Societe Generale, AXA (-2% в обох) і Credit Agricole (-1,7%).
Учасники італійського фінсектора також торгуються в помітному мінусі, зокрема Generali (-3,5%), Banca Mediolanum і Nexi (-3,1% в обох).
Данський виробник дорогих аудіосистем, навушників та іншої електроніки Bang & Olufsen втрачає 2,4% капіталізації. Його виручка за минулий квартал не виправдала очікувань аналітиків.
Акції британської Assura Plc, що працює у сфері нерухомості, дорожчають на 5,3% після новин про її купівлю американською інвесткомпанією KKR за 1,61 млрд фунтів стерлінгів ($2,07 млрд).
Лідерами зростання в складі FTSE 100 виступають гірничодобувні Endeavour Mining (+2,1%) і Fresnillo (+1,5%). У складі FTSE MIB у плюсі торгуються тільки автомобільні Stellantis (+0,9%) та Iveco (+0,4%).
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"Ми імпортуємо із США продукції на $3-4 мільярди. На цю продукцію ми маємо низькі мита або не маємо їх узагалі. Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути", - сказав Качка.
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