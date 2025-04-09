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АНАЛІТИКА

Долар дешевшає на тлі набуття чинності імпортних мит

09:39 09.04.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США різко знижується до більшості основних світових валют вранці в середу після набрання чинності масштабних мит на імпорт товарів до Сполучених Штатів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,74%, ширший WSJ Dollar Index - 0,51%.

Оголошені президентом США Дональдом Трампом імпортні мита мали набути чинності після опівночі за американським часом (7:01 кч). За відсутності нових заяв Білого дому учасники ринку вважають, що так і сталося, і якихось домовленостей в останні хвилини досягти не вдалося.

Зокрема, щодо Китаю діятимуть додаткові 50-відсоткові мита - Трамп пообіцяв їх запровадити, якщо КНР не відмовиться від заходів у відповідь на американські дзеркальні тарифи. У результаті сукупний тариф на китайський імпорт зросте до 104%.

Китайська влада раніше заявила, що Пекін не має наміру поступатися, якщо США продовжать тиск на КНР за допомогою мит, пообіцявши, що "Китай боротиметься до кінця".

"Ринок панікує, і правильно робить, - зазначила головний інвестиційний стратегиня Saxo Markets Чару Чанана. - Дві найбільші економіки світу вступили в конфлікт, і масштаб потенційних глобальних наслідків величезний. Справа навіть не стільки в митах і валютних курсах, а в потоках капіталу, геополітиці та бюджетній стійкості".

Також трейдери чекають даних про березневу інфляцію в Штатах, які будуть оприлюднені в четвер. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що темпи зростання споживчих цін у березні сповільнилися до 2,6% з 2,8% місяцем раніше.

Євро за даними на 9:20 EET коштує $1,1050 порівняно з $1,0959 на закриття торгів у вівторок, євро зміцнюється на 0,8%.

Фунт стерлінгів зростає на 0,5% і торгується на рівні $1,2831 порівняно з $1,2765 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни падає на 0,7% і становить 145,32 єни проти 146,28 єни наприкінці попередніх торгів.

Курс американської валюти до офшорного юаня знижується на 0,6% і торгується на позначці 7,3826 юаня. Під час попередньої сесії юань падав до історичного мінімуму - за долар давали понад 7,4 юаня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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