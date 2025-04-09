Фінансові новини
- |
- 09.04.25
- |
- 13:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар дешевшає на тлі набуття чинності імпортних мит
09:39 09.04.2025 |
Курс долара США різко знижується до більшості основних світових валют вранці в середу після набрання чинності масштабних мит на імпорт товарів до Сполучених Штатів.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,74%, ширший WSJ Dollar Index - 0,51%.
Оголошені президентом США Дональдом Трампом імпортні мита мали набути чинності після опівночі за американським часом (7:01 кч). За відсутності нових заяв Білого дому учасники ринку вважають, що так і сталося, і якихось домовленостей в останні хвилини досягти не вдалося.
Зокрема, щодо Китаю діятимуть додаткові 50-відсоткові мита - Трамп пообіцяв їх запровадити, якщо КНР не відмовиться від заходів у відповідь на американські дзеркальні тарифи. У результаті сукупний тариф на китайський імпорт зросте до 104%.
Китайська влада раніше заявила, що Пекін не має наміру поступатися, якщо США продовжать тиск на КНР за допомогою мит, пообіцявши, що "Китай боротиметься до кінця".
"Ринок панікує, і правильно робить, - зазначила головний інвестиційний стратегиня Saxo Markets Чару Чанана. - Дві найбільші економіки світу вступили в конфлікт, і масштаб потенційних глобальних наслідків величезний. Справа навіть не стільки в митах і валютних курсах, а в потоках капіталу, геополітиці та бюджетній стійкості".
Також трейдери чекають даних про березневу інфляцію в Штатах, які будуть оприлюднені в четвер. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що темпи зростання споживчих цін у березні сповільнилися до 2,6% з 2,8% місяцем раніше.
Євро за даними на 9:20 EET коштує $1,1050 порівняно з $1,0959 на закриття торгів у вівторок, євро зміцнюється на 0,8%.
Фунт стерлінгів зростає на 0,5% і торгується на рівні $1,2831 порівняно з $1,2765 за підсумками минулої сесії.
Курс долара щодо єни падає на 0,7% і становить 145,32 єни проти 146,28 єни наприкінці попередніх торгів.
Курс американської валюти до офшорного юаня знижується на 0,6% і торгується на позначці 7,3826 юаня. Під час попередньої сесії юань падав до історичного мінімуму - за долар давали понад 7,4 юаня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив, що країни телефонують йому і «цілують дупу», намагаючись укласти торгову угоду
ТОП-НОВИНИ
|США підвищили ставку мита проти Китаю з 54% до 104%
|Україна готова обнулити мита на американську продукцію
"Ми імпортуємо із США продукції на $3-4 мільярди. На цю продукцію ми маємо низькі мита або не маємо їх узагалі. Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути", - сказав Качка.
|Віртуальні активи в Україні мають оподатковуватись 18% ПДФО та 5% ВЗ або пільговими 5% та 9% - НКЦПФР
|Бельгія оголосила новий пакет допомоги Україні на EUR1 млрд – прем’єр
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2604 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.04.25
|Ціни на золото підскочили, коли мита Трампа набули чинності. Зростає привабливість активів безпечної гавані
|Долар дешевшає на тлі набуття чинності імпортних мит
|Акції Apple впали на 23% за чотири сесії, Microsoft знову стала найдорожчою компанією світу
|Акції в Азії падають, оскільки Трамп підвищує мита на Китай. Очікується рішення щодо ставки РБІ
|S&P 500 досягла найнижчого рівня за майже рік, оскільки надії на митні поступки згасають
Бізнес
|Nissan заявляє, що не буде приймати нові замовлення в США на Infiniti
|Jaguar Land Rover призупиняє експорт до США через тарифи Трампа
|Трамп руйнує плани Nintendo: японська компанія перенесла на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США
|Microsoft запустила пошуковик Copilot та зробила Copilot для Windows нативним
|Дослідження Microsoft: штучний інтелект знижує здатність до критичного мислення
|В Україні скорочується попит на вживані авто
|Intel і TSMC створюють спільне підприємство з виробництва чипів