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Ціни на золото падають до рівня 2300 доларів, оскільки попит на безпечну гавань слабшає
08:44 23.04.2024 |
Ціни на золото впали на азіатських торгах у вівторок, збільшивши нічні втрати, оскільки ослаблення занепокоєння щодо геополітичної напруженості на Близькому Сході знизило попит на жовтий метал.
Ця торгівля також зробила золото більш уразливим до нещодавнього зміцнення долара, тоді як перспектива високих ставок у США на тривалий термін спричинила більший тиск на вартість злитків.
Ціна спотового золота о 06:45 EET впала на 0,9% до 2305,14 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, впали на 1,1% до 2319,70 доларів за унцію. Спотові ціни зараз торгувалися значно нижче рекордного рівня в 2430 доларів за унцію, досягнутого в квітні.
Зростаючі надії на те, що конфлікт між Іраном та Ізраїлем не загостриться далі, спонукали до того, що трейдери почали відраховувати премії за ризик від цін на товари.
Золото було ключовим бенефіціаром збільшення попиту на тиху гавань за останні два тижні після того, як Іран та Ізраїль завдали один одному ударів. Але після останньої атаки Ізраїлю на Іран у звітах випливало, що Тегеран не прагне негайної помсти.
Ця потенційна деескалація знизила попит на золото, як прихісток.
Зменшення попиту на «безпечну гавань» також зробило золото більш вразливим до прогнозу тривалого періоду високих ставок у США, особливо після негативних сигналів Федеральної резервної системи та стабільних показників інфляції за останні два тижні.
Більш високі ставки віщують погіршення для золота, враховуючи, що вони збільшують альтернативну вартість інвестування в жовтий метал.
Цього тижня зосереджено увагу на даних індексу цін PCE - ключовому показнику інфляції ФРС - для отримання додаткових підказок щодо ставок.
Інші дорогоцінні метали також впали у вівторок. Ф'ючерси на платину впали на 0,9% до 922,35 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на срібло впали на 0,8% до 27,017 доларів за унцію.
Ціни на метали в цілому зазнали тиску через стійкість долара, який залишався близьким до максимуму за п'ять місяців.
Серед промислових металів ціни на мідь у вівторок впали з майже дворічного максимуму після того, як провідний виробник Чилі заявив, що цього року збільшить виробництво на державній шахтарській компанії Codelco.
Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 1,2% до 9749,50 доларів за тонну, тоді як місячні ф'ючерси на мідь впали на 1,1% до 4,4343 доларів за фунт. Обидва контракти впали з майже дворічного максимуму.
Прогноз Чилза значною мірою компенсував нещодавні очікування щодо скорочення глобальних поставок міді на тлі суворіших санкцій США щодо експорту російського металу. Ця ідея була ключовим фактором зростання цін на мідь протягом останнього місяця.
Ціни на алюміній також були захоплені ажіотажними продажами промислових металів і впали на 1% від останніх 15-місячних піків.
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