Ціни на золото відновлюються після втрат через інфляцію, наближається до рекордних максимумів

Ціни на золото відновилися на торгах в Азії в четвер після того, як більш гарячі, ніж очікувалося, дані по інфляції в США різко обвалили жовтий метал з рекордних максимумів, хоча попит на активи-притулки і покупки центральних банків утримували ціни близько до недавніх піків.

Жовтий метал різко подешевшав на торгах в США в середу після того, як дані по індексу споживчих цін показали, що інфляція в США в березні зросла більше, ніж очікувалося, залишаючись при цьому стійкою.

Ці дані також призвели до зростання курсу долара до п'ятимісячних максимумів, що спричинило тиск на ціни на золото. Спотові ціни на жовтий метал знизилися на 0,8% в середу після досягнення рекордних максимумів на початку тижня.

Але золото відскочило на азіатських торгах, оскільки ознаки тривалої економічної слабкості в Китаї призвели до зростання попиту на жовтий метал як на засіб захисту.

Спотове золото о 06:17 EET подорожчало на 0,5% до 2345,31 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в червні зросли на 0,6% до 2362,10 доларів за унцію. Спотові ціни залишились приблизно за 20 доларів від рекордного максимуму в 2365,34 доларів, досягнутого на початку цього тижня.

Але, незважаючи на відскок у четвер, перспективи золота зараз дещо затьмарені перспективою високих відсоткових ставок у США на довший термін.

Протокол березневого засідання ФРС, опублікований в середу, також показав, що чиновники ФРС все більше стурбовані високою інфляцією і закликають до обмежувальної монетарної політики.

Очікується, що більш високі ставки обмежать подальше зростання золота, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій в злитки. Згідно з даними, опублікованими в середу, трейдери знизили свої очікування щодо зниження ставки в червні, згідно з CME Fedwatch Tool.

Але з іншого боку, жовтий метал спостерігає зростання попиту на банківські активи-притулки на тлі побоювань щодо погіршення економічних умов у всьому світі.

Найбільші центральні банки Азії та інших ринків, що розвиваються, в останні місяці збільшували свої запаси золота, що частково сприяло зростанню цін. За останніми даними, Народний банк Китаю купує золото 17-й місяць поспіль, що свідчить про зростаюче несприйняття ризиків.

Економіка Китаю також продовжує залишатися слабкою, оскільки слабкі дані по інфляції, опубліковані в четвер, свідчать про стійку дефляційну тенденцію в країні.

Інші дорогоцінні метали також відновилися після нічних втрат. Ф'ючерси на платину зросли на 0,4% до $980,85 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло стабілізувались на рівні $28,043 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь також зросли після нічних втрат, хоча зростання було обмежене слабкими економічними даними з Китаю, який є найбільшим імпортером.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,2% до 9430 доларів за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь в США - на 0,3% до 4,2897 доларів за фунт.

Обидва контракти залишилися нижче недавніх 15-місячних максимумів після слабких даних по інфляції в Китаї. Інфляція у виробничому секторі скоротилася 18-й місяць поспіль.

Але вони все ще зберегли більшу частину нещодавніх прибутків, сподіваючись, що скорочення виробництва китайськими афінажними заводами цього року призведе до скорочення ринків міді.