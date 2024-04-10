Ціни на золото досягли рекордних максимумів напередодні даних по ІСЦ

Ціни на золото в середу на азіатських торгах коливалися трохи нижче рекордних максимумів, оскільки попит на жовтий метал як на банківський метал-притулок зріс в очікуванні ключових даних по інфляції в США і нових підказок щодо процентних ставок.

Серед промислових металів ціни на мідь досягли 15-місячних максимумів на тлі зростаючих надій на те, що попит відновиться після відновлення світової промислової активності. Очікування скорочення пропозиції міді також залишалися в грі.

Золото зростало головним чином завдяки збільшенню попиту на товари-притулки, тоді як повідомлення про купівлю золота центральними банками, особливо в Китаї, також стимулювали зростання попиту на жовтий метал. Це допомогло золоту зрости, незважаючи на постійні побоювання щодо підвищення процентних ставок у США.

Спотове золото о 07:34 EET подорожчало на 0,3% до 2359,28 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, зросли на 0,6% до рекордної позначки 2377,45 доларів за унцію до 01:34 за східноєвропейським часом. Спотові ціни досягли рекордного максимуму в 2365,34 доларів за унцію раніше на початку сесії.

Більш значне зростання жовтого металу стримувалося головним чином очікуванням ключових даних по індексу споживчих цін в США, які будуть опубліковані сьогодні.

Очікується, що дані покажуть, що інфляція в березні залишалася стійкою - тенденція, яка дає Федеральній резервній системі менше стимулів для початку зниження процентних ставок.

Показник індексу споживчих цін також буде опублікований після виходу сильного звіту по зайнятості в несільськогосподарському секторі, а також низки попереджень від чиновників ФРС про те, що стійка інфляція відтермінує будь-яке потенційне зниження ставок центральним банком. Протокол березневого засідання ФРС також має бути опублікований сьогодні.

Хоча перспектива підвищення процентних ставок на довший термін не обіцяє нічого хорошого для золота, жовтий метал був підтриманий збільшенням обсягів його купівлі центральними банками, особливо в Азії та на ринках, що розвиваються. Попит на золото стимулювався зростаючими побоюваннями щодо помітного економічного уповільнення в кінці цього року.

Дані, опубліковані раніше цього тижня, показали, що Народний банк Китаю купував золото 17-й місяць поспіль, причому темпи його купівлі не демонструють ознак зупинки. Зокрема, Народний банк Китаю активно хеджував свої ризики на випадок економічного сповільнення та подальшого ослаблення китайських фондових ринків.

Інші дорогоцінні метали також зросли, але їхня динаміка була неоднозначною. Ф'ючерси на платину зросли на дюйм і досягли більш ніж тримісячного максимуму в $992,90 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло підскочили на 1,3% до майже трирічного максимуму в $28,363 за унцію.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,4% до $9 468,0 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь в США зросли на 0,2% до $4,3110 за фунт.

Обидва контракти досягли 15-місячних максимумів, оскільки ринки зробили ставку на поліпшення перспектив попиту на мідь на тлі зростаючої впевненості в тому, що зниження світового виробництва досягло дна.

Очікується, що пропозиція міді в Китаї також скоротиться, оскільки кілька найбільших переробників відзначили скорочення виробництва в найближчі місяці.

Більше економічних сигналів від Китаю, який є найбільшим світовим імпортером міді, також очікується цього тижня. Дані по інфляції і торгівлі будуть опубліковані в четвер і п'ятницю відповідно.

