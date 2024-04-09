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Ціни на золото досягли рекордних максимумів вище $2 350, навіть незважаючи на те, що бети на зниження ставок послаблюються
08:17 08.04.2024 |
Ціни на золото підскочили до рекордних максимумів на азіатських торгах у понеділок, незважаючи на ослаблення бетів на зниження ставок в США, оскільки попит на жовтий метал як на безпечний притулок залишався жвавим в очікуванні нових сигналів щодо економіки США.
Ралі золота тривало, навіть коли технічні індикатори показували, що жовтий метал знаходиться в зоні перекупленості - сценарій, який зазвичай вказує на обмежений потенціал зростання.
Але в понеділок спотове золото підскочило на 0,7% до рекордного рівня в 2353,81 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, зросли на 0,8% до рекордної позначки в 2372,45 доларів за унцію.
Ціни на золото зросли, оскільки долар продемонстрував обмежену реакцію на вражаючий звіт по зайнятості в несільськогосподарському секторі за березень.
Звіт, опублікований в п'ятницю, показав, що ринок праці в США залишається сильним. Такий сценарій дає Федеральній резервній системі США мало стимулів для раннього зниження процентних ставок.
Але долар продемонстрував незначне зміцнення після публікації, запропонувавши золоту ще трохи простору для подальшого зростання.
Невизначеність щодо ставок в США також має вплив напередодні публікації ключових даних по інфляції індексу споживчих цін, які вийдуть в цю середу.
Трейдери значною мірою зменшили бети на те, що ФРС знизить ставки вже в червні, як показав CME Fedwatch Tool.
Але загострення глобальних геополітичних проблем також підтримувало попит на золото як на безпечний притулок. Російсько-українська війна продовжує вирувати, а нові удари по Запорізькій атомній електростанції викликають певне занепокоєння.
На Близькому Сході занепокоєння з приводу війни між Іраном і Ізраїлем також залишалися в силі, хоча Ізраїль, як було помічено, проводив деякі мирні переговори з ХАМАС в Єгипті.
Інші дорогоцінні метали зросли в понеділок. Ф'ючерси на платину зросли на 0,1% до $941,70 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 1,5% до $27,965 за унцію.
Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися в понеділок на тлі помірної фіксації прибутку після зростання до 15-місячних максимумів минулого тижня.
Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,2% до $9 333,50 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь в США - на 0,3% до $4 2287 за фунт.
Мідь отримала підтримку від низки позитивних економічних показників з Китаю, найбільшого імпортера, які показали, що ділова активність в країні набирає обертів.
Перспектива більш жорстких поставок рафінованої міді також сприяла зростанню цін після того, як провідні китайські переробники заявили про можливе скорочення виробництва.
Більше економічних даних з Китаю очікується цього тижня, зокрема, дані по інфляції і торгівлі за березень.
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