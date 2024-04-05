Ціни на золото падають з рекордних максимумів; технічні ознаки свідчать про перекупленість

Ціни на золото впали на торгах в Азії в п'ятницю, відступивши від нещодавніх рекордних піків в очікуванні ключових даних по ринку праці США, які, ймовірно, вплинуть на перспективи процентних ставок.

Ключовий технічний індикатор спотових цін на золото також показав, що купівельний імпульс вичерпується після сильного зростання в березні і на початку квітня.

Проте, жовтий метал може отримати вигоду від збільшення попиту на товари-прихістки, особливо з огляду на перспективу погіршення геополітичних умов на Близькому Сході на тлі брязкання шаблями між Іраном та Ізраїлем.

Спотове золото о 06:03 EET подешевшало на 0,6% до 2277,10 доларів за унцію після досягнення рекордного максимуму в 2230,31 доларів в четвер, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в червні подешевшали на 0,6% до 2295,50 доларів за унцію, після досягнення рекордного максимуму в 2325,30 доларів за унцію в четвер.

Відновлення долара також тиснуло на золото, оскільки грінбак виріс після низки яструбиних коментарів чиновників Федеральної резервної системи.

14-тижневий індекс відносної сили золота, який вимірює імпульс купівлі-продажу жовтого металу, показав, що спотові ціни на нього перебувають у зоні перекупленості. На початку тижня RSI піднявся до позначки 82, а в даний час знаходиться на рівні 74,9, вказуючи на те, що жовтий метал залишається перекупленим, незважаючи на п'ятничні цінові втрати.

Значення RSI вище 70 вказує на перекупленість активу.

Жовтий метал відреагував на нещодавнє зміцнення долара і яструбині застереження щодо процентних ставок в США, оскільки він отримав вигоду від збільшення попиту на безпечний притулок на тлі напруженості на Близькому Сході.

Але зараз трейдери, схоже, намагаються зафіксувати деякий прибуток напередодні ключових даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які вийдуть сьогодні. Наступного тижня також будуть опубліковані дані по інфляції індексу споживчих цін в США.

Інші дорогоцінні метали також відступили: ф'ючерси на платину впали на 1,1% до $935,60 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 2,2% до $26,648 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь у п'ятницю дещо зафіксували прибуток після зростання до 15-місячних максимумів на початку тижня. Цьому сприяли позитивні економічні показники найбільшого імпортера - Китаю, а також перспектива скорочення поставок в найближчі місяці.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 1,3% до $9 261 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь в США - на 0,8% до $4,1892 за фунт.

Обидва контракти залишилися близькими до 15-місячних максимумів, досягнутих в четвер.

Ринки тепер чекають даних по інфляції і торгівлі з Китаю, які повинні бути опубліковані наступного тижня, щоб отримати додаткові економічні підказки щодо найбільшого в світі імпортера міді.