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Ціни на золото продовжують падати з рекордних максимумів на тлі панування долара після скорочення ШНБ
08:39 22.03.2024 |
Ціни на золото впали на торгах в Азії в п'ятницю, відступивши від рекордних максимумів, досягнутих цього тижня, оскільки різке зростання курсу долара після несподіваного зниження процентної ставки Швейцарським національним банком чинило тиск на ринки металів.
Жовтий метал злетів до рекордних максимумів вище 2200 доларів за унцію після того, як Федеральна резервна система США зберегла прогноз щодо щонайменше трьох знижень процентних ставок у 2024 році. Але жовтий метал протримався на цих максимумах недовго, оскільки долар різко відскочив на "голубиних" сигналах від інших великих центральних банків.
Спотове золото о 06:28 EET подешевшало на 0,4% до 2173,62 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном виконання в квітні подешевшали майже на 0,5% до 2174,90 доларів за унцію до 00:28 за східноєвропейським часом.
Тиск на золото спричинило, головним чином, різке зростання долара, індекс долара сягнув тритижневого максимуму вище позначки 104.
Долар злетів угору, оскільки несподіване зниження ставки ШНБ у поєднанні з "голубиними" сигналами Банку Англії залишило долар єдиною основною високодохідною валютою з низьким рівнем ризику.
Ознаки стійкості американської економіки - після оптимістичного прогнозу ФРС і сильних даних індексу менеджерів із закупівель - також привернули увагу трейдерів до долара.
Ця думка тиснула на ринки металів, оскільки інвестиції в дорогоцінні метали, такі як золото, не приносять прямої прибутковості.
Очікується, що зміцнення долара також обмежить будь-яке значне зростання цін на злитки, принаймні доти, доки ФРС не почне знижувати відсоткові ставки. Згідно з інструментом CME Fedwatch, центральний банк, як і раніше, планує знизити ставки на 25 базисних пунктів у червні.
Очікується, що остаточне зниження процентних ставок сприятливо позначиться на цінах на злитки: аналітики Citi встановили цільовий орієнтир ціни на жовтий метал на кінець року на рівні 2300 доларів за унцію.
Інші дорогоцінні метали також відступили на азіатських торгах, втративши більшу частину свого зростання, досягнутого після рішення ФРС. Ф'ючерси на платину впали на 0,7% до $905,10 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1% до $24,758 за унцію.
Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів знизились на 1% до $8 882,0 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь в США впали на 1,2% до $4,0175 за фунт. Обидва контракти різко впали з 11-місячних максимумів, досягнутих на початку цього тижня.
Тиск на мідь також чинило погіршення настроїв щодо Китаю: у п'ятницю фондові ринки країни різко впали на тлі побоювань з приводу уповільнення економічного зростання і можливих нових санкцій з боку США.
Але перспективи для ринків міді залишаються несприятливими, особливо після того, як нещодавні повідомлення показали, що основні китайські виробники міді планують скоротити виробництво цього року.
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