Ціни на золото стабільні на тлі уваги до ФРС, мідь відступає від 11-місячного піку

Ціни на золото незначно змінилися на азіатських торгах в середу, стабілізувавшись після недавньої волатильності, оскільки ринки очікували від Федеральної резервної системи нових сигналів щодо зниження процентних ставок в 2024 році.

Серед промислових металів ціни на мідь різко знизилися з нещодавніх 11-місячних максимумів на тлі фіксації прибутку і зміцнення долара на більш широких ринках металів.

Ціни на дорогоцінні метали залишалися значно нижчими за рекордні максимуми, досягнуті на початку березня. Але, схоже, вони також знайшли підтримку на рівні 2150 доларів за унцію.

Спотове золото о 04:37 EET коливалося в районі 2159,19 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном виконання в квітні зросли на 0,1% до 2162,15 доларів за унцію.

Ринки металів зараз зосереджені на результатах засідання ФРС, яке відбудеться пізніше в середу, і на якому, як очікується, центральний банк збереже процентні ставки на колишньому рівні.

Але будь-які сигнали щодо його планів знизити процентні ставки в 2024 році, як очікується, можуть стати рушійною силою наступного етапу руху золота. Особлива увага буде прикута до прес-конференції з головою ФРС Джеромом Пауеллом після засідання.

Центральний банк може зайняти яструбину позицію і скоротити свої прогнози щодо зниження процентних ставок цього року, особливо після того, як інфляція за останні два місяці виявилася вищою, ніж очікувалося.

Високі ставки на тривалий термін погано впливають на золото та інші дорогоцінні метали. Очікування зниження ставок у 2024 році були ключовим фактором нещодавнього ралі золота, при цьому будь-які ознаки вказують на те, що в іншому випадку жовтий метал і його аналоги будуть слабшими в короткостроковій перспективі.

Інші дорогоцінні метали також дещо консолідувалися цього тижня. Ф'ючерси на платину впали на 0,5% до $893,50 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло стабілізувалися на рівні $25,148 за унцію.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів стабілізувалися нижче рівня $9 000 за тонну, в той час як одномісячні ф'ючерси на мідь в США зросли на 0,3% до $4,0793 за фунт.

Обидва інструменти цього тижня різко впали з 11-місячних максимумів, оскільки зміцнення долара і очікування рішення ФРС стимулювали активну фіксацію прибутку. Початковий імпульс, викликаний перспективою скорочення виробництва міді в Китаї, також, схоже, вичерпав себе.

Тепер увага прикута до низки ключових індексів менеджерів із закупівель основних світових економік, які мають бути опубліковані найближчими днями, щоб отримати більше потенційних сигналів щодо попиту на мідь.