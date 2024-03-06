Ціни на золото падають із рекордних максимумів, але неприйняття ризику обмежує втрати

Ціни на золото впали з рекордних максимумів на азіатських торгах у середу, оскільки трейдери залишалися на межі перед заявами голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, хоча втеча з ризикованих ринків вказує на зростання попиту на активи-притулку.

Жовтий метал підскочив до рекордних максимумів у вівторок, чому сприяв як попит на безпечні активи, так і стійкі очікування того, що процентні ставки в США зрештою знизяться у 2024 році.

Спотове золото о 06:59 EET впало на 0,1% до $2126,31 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується, у квітні впали на 0,4% до $2134,25 за унцію. Спотове золото досягло рекордного рівня $2142,15 за унцію, а ф'ючерси на золото досягли піку $2150,50 за унцію.

"Схоже, що багато інвесторів залишилися осторонь через недавнє зростання і, враховуючи ризик корекції фондового ринку, що зростає, вирішили перейти в золото", - пишуть аналітики ANZ у замітці.

Відскок золота у вівторок стався на тлі різких втрат на Волл-стріт, оскільки акції зіткнулися з деякою корекцією на рекордно високих рівнях.

Ринки тепер чекають на дводенні виступи голови ФРС Джерома Пауелла, які почнуться пізніше в середу, щоб отримати більше інформації про процентні ставки в США.

Очікується, що Пауелл в основному збереже свою яструбину риторику і натякне на зниження відсоткових ставок, особливо з урахуванням того, що інфляція в США залишається стійкою.

Декілька представників ФРС також попередили в останні тижні, що ФРС не поспішає починати зниження ставок.

Перспектива вищих ставок у США обмежила зростання цін на золото минулого року, оскільки жовтий метал швидко впав після досягнення рекордного максимуму в грудні. Ця тенденція також може призупинити нинішнє ралі золота, особливо якщо Пауелл подасть агресивніший сигнал, ніж очікують ринки.

Ціни на інші дорогоцінні метали були різноспрямованими, і цього тижня вони значною мірою відставали від зростання золота. Ф'ючерси на платину зросли на 0,5% до $89,60 за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 0,5% до $23,858 за унцію.

Проте, незважаючи на невизначеність перед Пауеллом, трейдери в основному зберегли бети на те, що ФРС знизить ставку на 25 базисних пунктів у червні, згідно з даними інструменту CME Fedwatch.

Окрім Пауелла, увага цього тижня також зосереджена на даних із зайнятості у несільськогосподарському секторі за лютий.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у травні, стабілізувалися на рівні $3,8518 за фунт.

Червоний метал практично не змінився після того, як економічні перспективи Китаю на 2024 рік були значною мірою незадовільними, так само як і Пекін не давав сигналів щодо посилення політичної підтримки економіки.