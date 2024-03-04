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АНАЛІТИКА

Ціни на золото стабілізувалися близько 2-місячного максимуму перед тижнем, насиченим даними ФРС

08:09 04.03.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото трохи впали на азіатських торгах у понеділок, але залишилися в межах видимості двомісячних максимумів після того, як зростаюча впевненість у зниженні процентних ставок у США цього року спровокувала різке зростання жовтого металу.

Але золото тепер може знову тупцювати на місці в короткостроковій перспективі, особливо напередодні ключових сигналів Федеральної резервної системи та даних праці, які будуть опубліковані цього тижня.

Спотове золото о 07:12 EET впало на 0,1% до $2080,86 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується, у квітні впали на 0,3% до $2089,25 за унцію. Обидва інструменти за останній тиждень зросли більш ніж на 2% кожен, досягнувши найвищих рівнів за 2024 рік, а також вирвавшись із торгового діапазону, встановленого протягом більшої частини року.

Зростання золота було зумовлене деякими слабкими економічними даними США, які стимулювали ставки те що, що ФРС знизить відсоткові ставки до червня. Але очікування нових сигналів від центрального банку змусило трейдерів знову відмовитись від великих ставок на жовтий метал.

Інші дорогоцінні метали також знизилися у понеділок. Ф'ючерси на платину впали на 0,4% до $888,70 за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 0,5% до $23,240 за унцію.

Наразі ринки були зосереджені виключно на дводенному виступі голови ФРС Джерома Пауелла цього тижня, щоб отримати додаткові сигнали про динаміку процентних ставок.

Аналітики очікують, що Пауелл повторить свою позицію про те, що ФРС знадобиться більше переконливих доказів того, що інфляція повертається до річного цільового показника банку в 2%, при цьому багато хто очікує, що голова ФРС збереже яструбиний ухил.

Але трейдери, як і раніше, розраховували на більшу ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у червні, згідно з даними CME Fedwatch tool.

Після виступу Пауелла увага також буде зосереджена на ключових даних із зайнятості у несільськогосподарському секторі за лютий, які будуть опубліковані у п'ятницю. Охолодження ринку праці також одна із основних міркувань ФРС за зміни процентних ставок.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у травні, впали на 0,4% до $3,8443 за фунт, при цьому ринки стали виявляти обережність щодо червоного металу напередодні ключових сигналів від провідного імпортера, Китаю.

У вівторок Китай збирається провести Всекитайські збори народних представників у 2024 році і, швидше за все, вживе додаткових заходів стимулювання, а також надасть економічні прогнози на 2024 рік.

Побоювання з приводу уповільнення попиту в Китаї протягом останніх двох років тіпали ціни на мідь, оскільки відновлення економіки країни після COVID не сталося.

Але аналітики ANZ заявили, що бурхливе зростання в Індії допоможе компенсувати уповільнення попиту в Китаї. Останні дані показали, що Індія залишиться найшвидшою економікою у світі в 2023 році, а стійкі витрати на інфраструктуру в країні, ймовірно, призведуть до збільшення попиту на мідь.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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