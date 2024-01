S&P 500 досяг нового максимуму закриття напередодні засідання ФРС та звітів у сфері технологій

Американські акції зросли у понеділок, оскільки учасники ринку чекають цього тижня звітів від мегакапіталізованих компаній, економічних даних та засідання Федеральної резервної системи з грошово-кредитної політики.

Усі три основні фондові індекси США зросли, при цьому високотехнологічний Nasdaq продемонстрував найбільший відсотковий приріст.

Індекс S&P 500 досяг ще одного рекордного максимуму закриття.

Зважаючи на те, що в першому місяці 2024 року основний індекс зріс на 3,3%, BlackRock підвищила загальний рейтинг акцій США з "нейтрального" до "вищого".

"Сьогодні затишшя перед бурею", - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омаху. «Це по-справжньому насичений тиждень зі звітами про доходи, ФРС, звітами про зайнятість і геополітичною невизначеністю, що триває».

«Отже, з огляду на те, що акції завжди знаходяться на високому рівні, якщо ми побачимо якісь розчарування, це може перекинути стіл та викликати заслужену волатильність», - додав Детрік.

Сплеск звітів від висококласних технологічних та суміжних з ними акцій чекає свого часу, починаючи з вівторка з Alphabet Inc та Microsoft Corp, Qualcomm Inc та в середу та закінчуючи у четвер з Apple Inc, Amazon.com та Meta Platforms Inc.

Інші результати, що уважно відстежуються, включають General Motors Inc у вівторок, Boeing Co в четвер, а нафтові супергіганти Exxon Mobil Corp і Chevron Corp завершують тиждень у п'ятницю.

Федеральний комітет з відкритих ринків планує зібратися у вівторок на дводенне засідання щодо грошово-кредитної політики, на якому його члени з правом голосу, як очікується, залишать ключову цільову ставку за фондами ФРС без змін на рівні 5,25-5,50%.

«Пауелл, ймовірно, виявлятиме певну обережність. ФРС не хоче обпікатися інфляцією і відштовхуватиме (очікуване) березневе зниження ставок як майже неминуче», - сказав Детрік.

Голова ФРС Джером Пауелл та інші політики попередили, що не варто очікувати зниження процентних ставок до того, як інфляція охолоне до середнього річного цільового показника у 2%, але також пообіцяли зберігати гнучкість, реагуючи на економічні дані.

Список економічних звітів цього тижня включає ринок праці, включаючи дослідження вакансій і плинності робочої сили, ADP, витрати на зайнятість у четвертому кварталі, продуктивність та заплановані звільнення, а також січневий звіт про зайнятість у п'ятницю.

Ціни на житло Кейса-Шіллера, споживчу довіру, індекс менеджерів із закупівель Інституту управління поставками, витрати на будівництво та виробничі замовлення також знаходяться у полі зору.

Хороші економічні дані останнім часом - особливо сильні дані про валовий внутрішній продукт та особисті споживчі витрати минулого тижня - одночасно заспокоїли побоювання з приводу неминучої рецесії і хлюпнули холодною водою на сподівання, що ФРС почне знижувати відсоткові ставки вже в березні.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 224,02 пунктів, або 0,59%, до 38 333,45. Індекс S&P 500 додав 36,96 пунктів, або 0,76%, до 4927,93, а індекс Nasdaq Composite піднявся на 172,68 пунктів, або 1,12%, до 15628,04.

Десять з 11 галузевих індексів S&P 500 зросли, на чолі з індексом споживчих товарів (+1,37%), за яким був приріст у секторі інформаційних технологій (0,97%).

Енергетичний сектор був єдиним сектором, який пережив спад.

Акції Tesla Inc зросли на 4,2% після того, як виробник електромобілів оголосив про плани капвкладень.

Акції виробника роботів-пилососів iRobot впали на 8,8%, оскільки компанія та Amazon відмовилися від планів злиття через протидію антимонопольних органів ЄС.

Акції Meta Platforms зросли на 1,7% після того, як брокерська компанія Jefferies підвищила цільову ціну акцій із $425 до $455.

Акції Warner Bros Discovery втратили 1,2%, оскільки брокерська компанія Wells Fargo знизила рейтинг потокової платформи з "високої" до "рівної ваги".

Акції компанії SoFi Technologies, яка займається фінансовими технологіями, підскочили на 20,2% після повідомлення про прибуток у четвертому кварталі.

Акції на NYSE досягли 397 нових максимумів та 50 нових мінімумів.

На Nasdaq 2975 акцій зросли, а 1314 впали, оскільки кількість акцій, що ростуть, перевищила кількість падаючих приблизно у співвідношенні 2,3 до 1.

Індекс S&P 500 встановив 45 нових 52-тижневих максимумів і не виявив нових мінімумів, у той час як Nasdaq зафіксував 226 нових максимумів та 101 новий мінімум.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,3 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,5 млрд акцій за попередні 20 сесій.