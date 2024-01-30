Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

S&P 500 досяг нового максимуму закриття напередодні засідання ФРС та звітів у сфері технологій

08:06 30.01.2024 |

Фінанси

 

Американські акції зросли у понеділок, оскільки учасники ринку чекають цього тижня звітів від мегакапіталізованих компаній, економічних даних та засідання Федеральної резервної системи з грошово-кредитної політики.

Усі три основні фондові індекси США зросли, при цьому високотехнологічний Nasdaq продемонстрував найбільший відсотковий приріст.

Індекс S&P 500 досяг ще одного рекордного максимуму закриття.

Зважаючи на те, що в першому місяці 2024 року основний індекс зріс на 3,3%, BlackRock підвищила загальний рейтинг акцій США з "нейтрального" до "вищого".

"Сьогодні затишшя перед бурею", - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омаху. «Це по-справжньому насичений тиждень зі звітами про доходи, ФРС, звітами про зайнятість і геополітичною невизначеністю, що триває».

«Отже, з огляду на те, що акції завжди знаходяться на високому рівні, якщо ми побачимо якісь розчарування, це може перекинути стіл та викликати заслужену волатильність», - додав Детрік.

Сплеск звітів від висококласних технологічних та суміжних з ними акцій чекає свого часу, починаючи з вівторка з Alphabet Inc та Microsoft Corp, Qualcomm Inc та в середу та закінчуючи у четвер з Apple Inc, Amazon.com та Meta Platforms Inc.

Інші результати, що уважно відстежуються, включають General Motors Inc у вівторок, Boeing Co в четвер, а нафтові супергіганти Exxon Mobil Corp і Chevron Corp завершують тиждень у п'ятницю.

Федеральний комітет з відкритих ринків планує зібратися у вівторок на дводенне засідання щодо грошово-кредитної політики, на якому його члени з правом голосу, як очікується, залишать ключову цільову ставку за фондами ФРС без змін на рівні 5,25-5,50%.

«Пауелл, ймовірно, виявлятиме певну обережність. ФРС не хоче обпікатися інфляцією і відштовхуватиме (очікуване) березневе зниження ставок як майже неминуче», - сказав Детрік.

Голова ФРС Джером Пауелл та інші політики попередили, що не варто очікувати зниження процентних ставок до того, як інфляція охолоне до середнього річного цільового показника у 2%, але також пообіцяли зберігати гнучкість, реагуючи на економічні дані.

Список економічних звітів цього тижня включає ринок праці, включаючи дослідження вакансій і плинності робочої сили, ADP, витрати на зайнятість у четвертому кварталі, продуктивність та заплановані звільнення, а також січневий звіт про зайнятість у п'ятницю.

Ціни на житло Кейса-Шіллера, споживчу довіру, індекс менеджерів із закупівель Інституту управління поставками, витрати на будівництво та виробничі замовлення також знаходяться у полі зору.

Хороші економічні дані останнім часом - особливо сильні дані про валовий внутрішній продукт та особисті споживчі витрати минулого тижня - одночасно заспокоїли побоювання з приводу неминучої рецесії і хлюпнули холодною водою на сподівання, що ФРС почне знижувати відсоткові ставки вже в березні.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 224,02 пунктів, або 0,59%, до 38 333,45. Індекс S&P 500 додав 36,96 пунктів, або 0,76%, до 4927,93, а індекс Nasdaq Composite піднявся на 172,68 пунктів, або 1,12%, до 15628,04.

Десять з 11 галузевих індексів S&P 500 зросли, на чолі з індексом споживчих товарів (+1,37%), за яким був приріст у секторі інформаційних технологій (0,97%).

Енергетичний сектор був єдиним сектором, який пережив спад.

Акції Tesla Inc зросли на 4,2% після того, як виробник електромобілів оголосив про плани капвкладень.

Акції виробника роботів-пилососів iRobot впали на 8,8%, оскільки компанія та Amazon відмовилися від планів злиття через протидію антимонопольних органів ЄС.

Акції Meta Platforms зросли на 1,7% після того, як брокерська компанія Jefferies підвищила цільову ціну акцій із $425 до $455.

Акції Warner Bros Discovery втратили 1,2%, оскільки брокерська компанія Wells Fargo знизила рейтинг потокової платформи з "високої" до "рівної ваги".

Акції компанії SoFi Technologies, яка займається фінансовими технологіями, підскочили на 20,2% після повідомлення про прибуток у четвертому кварталі.

Акції на NYSE досягли 397 нових максимумів та 50 нових мінімумів.

На Nasdaq 2975 акцій зросли, а 1314 впали, оскільки кількість акцій, що ростуть, перевищила кількість падаючих приблизно у співвідношенні 2,3 до 1.

Індекс S&P 500 встановив 45 нових 52-тижневих максимумів і не виявив нових мінімумів, у той час як Nasdaq зафіксував 226 нових максимумів та 101 новий мінімум.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,3 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,5 млрд акцій за попередні 20 сесій.
За матеріалами: zawya.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,8862
  0,1051
 0,28
EUR
 1
 41,0042
  0,0525
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7804  0,02 0,06 38,3439  0,02 0,05
EUR 41,0000  0,02 0,05 41,7930  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8800  0,03 0,08 37,9000  0,03 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес