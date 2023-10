Індекси Волл-стріт закрилися різким зростанням, чому сприяла динаміка звітів

У понеділок Волл-стріт зросла, розпочавши тиждень, який обіцяє бути неспокійним і включає звіти про високі прибутки, економічні дані і дводенне засідання Федеральної резервної системи з грошово-кредитної політики.

Усі три основні фондові індекси США закрилися зростанням більш ніж на 1%, відігравшись після розпродажу минулого тижня. Акції компаній із великою капіталізацією, чутливі до відсоткових ставок, на чолі з Microsoft Corp, Amazon.com та Apple Inc, забезпечили найбільший потенціал зростання.

"Сьогодні спостерігається відновлення прибутку", - сказав Олівер Пурше, старший віце-президент Wealthspire Advisors у Нью-Йорку. «Ринок перепроданий, і реальність така, що звіти були досить добрими, економіка США продовжує рухатися вперед, і, швидше за все, це відбудеться в четвертому кварталі та в першій половині наступного року».

Сезон звітності за третій квартал підійшов до середини: відзвітувала 251 компанія з індексу S&P 500. За даними LSEG, з них 78% перевершили оцінки Волл-стріт.

Аналітики тепер очікують, що загалом річне зростання прибутку індексу S&P 500 у третьому кварталі становитиме 4,3%, що є помітним поліпшенням порівняно зі зростанням на 1,6% у річному обчисленні, яке спостерігалося на початку жовтня.

Інвестори виявили «менше песимізму», додав Пурше. «Повідомлення у першому та другому кварталах носили більш негативний тон. Було занепокоєння щодо відсоткових ставок, політики ФРС та рецесії, якої так і не настало».

На наступному тижні Caterpillar Inc, Apple Inc, Pfizer Inc і Starbucks Corp увійдуть до найбільш впливових компаній, які, як очікується, опублікують результати.

Очікується, що у вівторок Федеральний комітет з відкритих ринків збереться на дводенне засідання з грошово-кредитної політики, кульмінацією якого, як очікується, буде ухвалено рішення залишити цільову ставку ФРС на рівні 5,25-5,50%.

Інвестори уважно вивчатимуть заяву, що додається, і наступну сесію питань і відповідей голови ФРС Джерома Пауелла, щоб отримати підказки щодо подальших дій центрального банку стосовно відсоткових ставок.

"ФРС хоче побачити сукупний ефект підвищення ставок на економіку, але вони також заявили, що готові переоцінити їх з великою обережністю, поки інфляція перевищує 3%", - сказав Пурше.

Згідно зі звітом Nikkei, Банк Англії та Банк Японії також оголосять рішення щодо відсоткових ставок цього тижня, при цьому останній збирається розглянути можливість подальшого коригування своєї системи контролю кривої прибутковості.

Цього тижня будуть опубліковані економічні дані, що ретельно відстежуються, кульмінацією яких стане жовтневий звіт Міністерства праці США з зайнятості, який вийде в п'ятницю.

Геополітичні протистояння, які виникли внаслідок конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, а також зростання прибутковості казначейських облігацій чинили тиск на акції в останні тижні, внаслідок чого індекс S&P 500 впав приблизно на 10% порівняно з внутрішньоденним максимумом у липні.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 511,37 пункту, або 1,58%, до 32 928,96, S&P 500 додав 49,45 пункту, або 1,20%, до 4 166,82, а індекс Nasdaq Composite додав 146, 47 пунктів, або 1,16%, до 12 789,48.

Усі 11 основних секторів індексу S&P 500 завершили сесію зеленим кольором, причому найбільший процентний приріст продемонстрували послуги зв'язку, що піднялися на 2,1%.

McDonald's повідомив про кращі, ніж очікувалося, квартальні результати, що обумовлено попитом на доступніші продукти харчування, оскільки споживачі борються з інфляційним тиском, що триває. Її акції подорожчали на 1,7%.

Акції Onsemi впали на 21,8% після того, як виробник чіпів прогнозував слабкий виторг у четвертому кварталі через уповільнення попиту на електромобілі.

Акції Western Digital Corp підскочили на 7,3% після того, як компанія оголосила про плани поділу на дві незалежні публічні компанії.

Realty Income впала на 5,7% після оголошення про те, що її буде передано Spirit Realty Capital у рамках угоди з акціями на суму $9,3 млрд. Акції Spirit Realty Capital зросли на 7,9%.

Число зростаючих випусків на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 2,15 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,62 до 1 було на користь компаній, що ростуть.

Індекс S&P 500 не досяг нових 52-тижневих максимумів та 44 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 14 нових максимумів та 363 нових мінімуму.

Обсяг на біржах США становив 10,16 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,67 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.