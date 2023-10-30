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Азіатські акції падають на початку насиченого політикою тижня
07:42 30.10.2023 |
Більшість азіатських акцій впали в понеділок, оскільки інвестори принишкли на початку насиченого даними тижня, який очолює Федеральна резервна система, в той час як невизначеність перед засіданням Банку Японії сильно вплинула на індекс Nikkei.
Ринки чекають на рішення щодо відсоткових ставок від Банку Японії, Федеральної резервної системи та Банку Англії, а також ключових економічних показників Китаю та США. Важливі звіти за третій квартал, особливо від виробника iPhone Apple Inc, також очікуються цього тижня.
Апетит до ризику залишався слабким, оскільки минулими вихідними Ізраїль розпочав великомасштабний наземний наступ на сектор Газа, викликавши гнів низки арабських держав. Але, зважаючи на все, близькосхідний конфлікт у відсутності ширшого поширення.
Настрій також був підірваний тим, що минулого тижня індекси Уолл-стріт увійшли до зони корекції, хоча ф'ючерси виросли на вечірніх торгах у неділю.
Індекс Nikkei 225 впав на 1,2% у понеділок і показав найгірший результат в Азії, оскільки трейдери причаїлися перед засіданням Банку Японії у вівторок.
Слабкість акцій технологічних компаній також чинила тиск на Nikkei.
Очікується, що Банк Японії збереже відсоткові ставки негативному рівні. Але повідомлення ЗМІ припускають, що потенційне зрушення у політиці контролю над кривою прибутковості банку вже на підході, особливо з урахуванням нещодавнього зростання інфляції та слабкості єни. Прибутковість японських державних облігацій також значно зросла, перевіривши цільовий діапазон Банку Японії.
Будь-які яструбині кроки Банку Японії ознаменують кінець майже десятирічної м'якої грошово-кредитної політики, якою користувалися японські акції, і, ймовірно, послаблять апетит інвесторів до ринку.
М'яка позиція Банку Японії була однією з головних рушійних сил ралі японських акцій цього року, оскільки відсоткові ставки різко зросли по всьому світу.
Азіатські ринки у понеділок відступили, залишаючись насторожі перед засіданням ФРС у середу. Хоча очікується, що ФРС збереже ставки без змін, чиновники, як і раніше, сигналізують про підвищення ставок на тлі відновлення інфляції в США.
Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,5%, оскільки більший, ніж очікувалося, стрибок роздрібних продажів призвів до зростання ставок на те, що Резервний банк матиме більше можливостей для підвищення процентних ставок на засіданні наступного тижня. Показання понеділка також надали більше можливостей для зростання інфляції.
Китайський Shanghai Composite впав на 0,3%, у той час як Shanghai Shenzhen CSI 300 не змінився, оскільки ринки чекають на дані за ключовими індексами менеджерів із закупівель, які мають вийти у вівторок. Очікується, що дані покажуть деяке покращення ділової активності у Китаї у жовтні на тлі деяких ознак стабільності у найбільшій економіці Азії.
Гонконгський Hang Seng втратив 0,3%, а акції технологічних компаній перебувають під тиском перед ФРС. Нещодавній стрибок прибутковості казначейських облігацій США сильно вдарив по акціях світових технологічних компаній за останній тиждень.
Але у понеділок на цих ринках спостерігалися вигідні покупки. Південнокорейський індекс KOSPI додав 0,4% після падіння на 2,7% минулого тижня, а ф'ючерси на індійський Nifty 50 зросли на 0,4%, після того, як індекс впав на 1,4% минулого тижня.
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