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Індекси Волл-стріт закрилися різноспрямовано. Прибутковість казначейських облігацій знизилася, основна увага приділяється звітності
07:54 24.10.2023 |
У понеділок фондові індекси США коливалися і закрилися різноспрямовано, оскільки дохідність казначейських облігацій США знизилася з 5%, а інвестори переключили свою увагу на гучні звіти цього тижня та уважно стежили за економічними даними.
Індекс S&P 500 закрився трохи нижче, тоді як багато акцій, чутливих до відсоткових ставок, підштовхнули технологічний індекс Nasdaq Composite до закриття зростанням.
Промисловий індекс Dow Jones відзначив четверте щоденне падіння поспіль.
"Історія, як і раніше, пов'язана з відсотковими ставками і деякою мірою переходом від "вище і довше" до "наскільки вище і як довго?"", - сказав Олівер Пурше, старший віце-президент Wealthspire Advisors у Нью-Йорку. "Ринок прийняв ідею про те, що ФРС не збирається знижувати ставки найближчим часом".
Технологічний Nasdaq продемонстрував найбільше зростання серед основних індексів Волл-стріт, тоді як індекс Dow був номінально нижчим.
Індекс S&P 500 завершив другу сесію поспіль нижче своєї 200-денної ковзної середньої технічного рівня.
Тиждень попереду обіцяє бути насиченим з точки зору звітів: звітують майже третина компаній з індексу S&P 500.
До них відносяться рушійні сили мегакапіталізації, у тому числі Microsoft Corp, Alphabet Inc, Meta Platforms Inc і Amazon.com, а також промислові компанії, що сильно постраждали, такі як General Motors Co, Ford Motor Co і Boeing Co.
"Оскільки майже третина компаній S&P звітує цього тижня, інвестори сподіваються, що ця "чудова сімка" компаній зрештою піднесе сюрприз", - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research у Нью-Йорку.
На даний момент 86 компаній із індексу S&P 500 опублікували звіти. За даними LSEG, з них 78% перевершили очікування.
За даними LSEG, аналітики очікують, що сукупний прибуток індексу S&P 500 за період з липня по вересень зросте на 1,2% у річному обчисленні, що трохи нижче за зростання на 1,6%, що прогнозувалося на початку місяця.
Міністерство торгівлі у четвер оголосить про зростання валового внутрішнього продукту у третьому кварталі, яке, як очікується, прискориться до 4,3%. Очікується, що його широкомасштабний звіт про особисті споживчі витрати (PCE), який вийде у п'ятницю, покаже зниження річної загальної та базової інфляції до 3,4% та 3,7% відповідно.
"ФРС хоче уповільнювати інфляцію швидшими темпами, ніж уповільнює економічне зростання, і вона це робить", - додав Пурше. "Це класичне визначення м'якої посадки".
Геополітичні потрясіння також знаходяться на радарі, і учасники ринку шукають потенційних ознак того, що конфлікт між Ізраїлем і Хамасом може розширитися або ескалуватися.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 190,87 пунктів, або 0,58%, до 32 936,41; індекс S&P 500 втратив 7,12 пунктів, або 0,17%, до 4 217,04; Nasdaq Composite додав 34,52 пунктів, або 0,27%, до 13 018,33.
З 11 основних секторів індексу S&P 500 найбільший приріст показали послуги зв'язку, а акції енергетики найбільше постраждали у відсотковому відношенні.
Акції Walgreens Boots Alliance зросли на 3,3% після того, як JP. Morgan підвищив рейтинг оператора аптечної мережі з "нейтрального" до "надлишкового".
Акції Chevron впали на 3,7% після того, як компанія заявила, що купить дрібнішого конкурента Hess Corp в рамках угоди з купівлі акцій вартістю 53 мільярди доларів. Акції Hess упали на 1,1%.
Акції сільськогосподарської компанії FMC впали на 13,2%, після того, як компанія знизила прогноз на третій квартал.
Емітенти, що падають, на NYSE перевищували за чисельністю зростаючі акції у співвідношенні 2,10 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,04 до 1 сприяло падінню.
Індекс S&P 500 встановив один новий 52-тижневий максимум та 58 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 14 нових максимумів та 514 нових мінімумів.
Обсяг на біржах США становив 10,80 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,67 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.
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