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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Азіатські акції з пересторогою ставляться до ситуації на Близькому Сході
08:10 23.10.2023 |
Азіатські акції знизилися в понеділок, оскільки ризик ширшого конфлікту на Близькому Сході затьмарив настрої на тижні, наповненому даними щодо економічного зростання та інфляції в США, а також прибутків деяких найбільших технологічних компаній світу.
На вихідних Вашингтон попередив про значний ризик для інтересів США в регіоні, оскільки їхній союзник Ізраїль завдає ударів по Газі та посилюються зіткнення на кордоні з Ліваном.
Європейський центральний банк і Банк Канади також проводять засідання з питань політики, і хоча підвищення ставок не очікується, інвестори будуть чутливі до прогнозів щодо руху ф'ючерсів.
Нещодавній сплеск прибутковості облігацій посилив грошово-кредитні умови, при цьому центральним банкам не довелося нічого робити, що дозволило Федеральній резервній системі дати зрозуміти, що вона швидше за все відкладе своє засідання щодо політики наступного тижня.
Справді, ф'ючерси припускають приблизно 70% ймовірність того, що ФРС закінчить посилення ставок у цьому циклі, і почнуть розмірковувати над ймовірністю зниження ставок з травня наступного року.
Стрибок прибутковості кинув виклик оцінкам акцій і спричинив зниження більшості основних індексів минулого тижня, тоді як «індекс страху» і волатильності фондового ринку США досяг найвищого рівня з березня.
Вранці у понеділок ф'ючерси на S&P 500 та Nasdaq додали 0,3%, хоча прибутковість 10-річних казначейських облігацій США зросла до 4,946%.
Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії впав на 0,1% і опинився поблизу найнижчого рівня майже протягом року. Японська Nikkei опустилася на 0,4%, як і ринок Південної Кореї.
Інвестори сподіватимуться, що доходи найбільших технологічних компаній США принесуть деяке полегшення цього тижня, оскільки звітують Microsoft, Alphabet, Amazon та Meta Platforms. IBM та Intel також перебувають на розгляді.
Прибуток має підтримуватися сильним споживчим попитом: дані щодо валового внутрішнього продукту США цього тижня, як очікується, покажуть річне зростання на 4,2%, а номінальне зростання, можливо, сягне 7%.
"Водночас скромне зростання кількості відпрацьованих годин у минулому кварталі вказує на значне зростання продуктивності та зростання корпоративних прибутків", - написав у замітці головний економіст JPMorgan Брюс Касман.
«Оскільки доходи корпорацій та домогосподарств отримують вигоду від цього номінального сплеску активності, базова стійкість приватного сектору США посилюється».
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