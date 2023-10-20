Ціни на золото досягли 3-місячного максимуму на тлі напруженості на Близькому Сході та неоднозначних сигналів ФРС

Ціни на золото зросли до тримісячного максимуму в п'ятницю на тлі попиту на безпечні притулки, що зберігається, через побоювання з приводу війни між Ізраїлем і Хамасом, тоді як дещо змішані сигнали за процентними ставками в США також зупинили ралі долара і прибутковості казначейських облігацій.

Жовтий метал впевнено зростає другий тиждень поспіль, при цьому ф'ючерси на золото наблизилися до рівня $2000 за унцію, оскільки побоювання з приводу ширшого конфлікту на Близькому Сході підігрівали попит на традиційні прихістки.

Золото надихнуло деяку одноденну слабкість долара і прибутковість казначейських облігацій, оскільки голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що недавній стрибок прибутковості посилив фінансові умови, потенційно зменшуючи необхідність у додаткових діях з боку ФРС.

Хоча Пауелл все ще залишив можливість як мінімум ще одного підвищення процентних ставок цього року, ринки сприйняли його коментарі як знак того, що ФРС перестала підвищувати процентні ставки. Це стимулювало деяку фіксацію прибутку за доларом, тоді як прибутковість також знизилася з багаторічних максимумів, хоча ставка за 10-річними облігаціями все ще залишалася близькою до рівня 5%.

Тим не менш, нижча прибутковість і слабкіший долар сприяли зростанню цін на золото, як і зростання попиту на безпечні притулки на тлі невизначеності з приводу війни між Ізраїлем і ХАМАС. Ринки очікують на запланований наземний наступ на сектор Газа з боку ізраїльських сил, який може означати ескалацію конфлікту.

О 06:53 EET спотове золото зросло на 0,1% до $1977,14 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, зросли на 0,4% до $1989,05 за унцію. Обидва інструменти зросли цього тижня майже на 2,5% після зростання більш ніж на 5% попереднього тижня.

Але оскільки Пауелл все ще залишає можливість для подальшого підвищення ставок, ралі жовтого металу може бути обмеженим, особливо якщо інші економічні індикатори вказуватимуть на стійкість економіки США та стійку інфляцію.

Стримування інфляції як і раніше є головною метою ФРС, і, хоча інфляція істотно знизилася за останній рік, вона все ще залишається значно вищою за цільовий показник центрального банку в 2%.

Ставки в США залишатимуться високими протягом тривалого часу, потенційно вище 5%, принаймні, до кінця 2024 року, що віщує тиск на недохідні активи, такі як золото.

Серед промислових металів ціни на мідь продовжили падіння в п'ятницю і знижувалися третій тиждень поспіль на тлі побоювань з приводу великого імпортера Китаю.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,5% до $3,5680 за фунт, і цього тижня знизилися на 0,1%.

Незважаючи на те, що дані про валовий внутрішній продукт Китаю цього тижня надали деяку підтримку мідь, ця тенденція була значною мірою нівельована постійними побоюваннями щодо сектору нерухомості Китаю, особливо на тлі ознак того, що девелопер Country Garden Holdings оголосив дефолт за своїми офшорними облігаціями.

Центральний банк Китаю також зберіг базову ставку за кредитами на рекордно низькому рівні в п'ятницю, прагнучи знайти баланс між стимулюванням економічного зростання та стримуванням слабкості юаня.