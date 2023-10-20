Азіатські акції падають, оскільки ФРС та події на Близькому Сході викликають занепокоєння





Азіатські акції продовжили нести різкі втрати в п'ятницю, оскільки розгром на світових ринках облігацій продовжував знижувати схильність до ризику, тоді як трейдери залишалися у напрузі через можливу ескалацію війни між Ізраїлем та ХАМАС.

Регіональні ринки були налякані різким розпродажем світових облігацій цього тижня, який досяг апогею в четвер після того, як коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла вказали, що цього року все ще розглядається питання про підвищення процентних ставок.

Багато інших представників ФРС підтримали позицію Пауелла, особливо після того, як останні дані вказали на стійкість інфляції в США. Індекси Волл-стріт вночі закрилися зниженням після різкого зростання прибутковості казначейських облігацій, що забезпечило слабкий стимул для регіональних ринків.

Вищі відсоткові ставки не віщують нічого хорошого для азіатських ринків, оскільки вони зменшують їхню ризикову привабливість, а також обмежують приплив іноземного капіталу в регіон.

Індекс Nikkei 225 опустився на 0,6% і цього тижня міг втратити 3,2%, оскільки дані у п'ятницю показали, що інфляція індексу споживчих цін у Японії у вересні зросла більше, ніж очікувалося.

Показники базової інфляції, за якими уважно стежить Банк Японії, також залишилися близькими до 40-річних максимумів, вказуючи на те, що базова інфляція залишається стійкою.

Коментарі колишніх чиновників Банку Японії також припускають, що банк може припинити режим негативних ставок вже в грудні, поклавши край майже десятиліттю м'якої грошово-кредитної політики, якою користувалися японські акції. М'які грошово-кредитні умови були ключовим фактором ралі японських акцій цього року, в результаті якого індекс Nikkei досяг 30-річних максимумів.

Стрибок прибутковості світових облігацій чинив серйозний тиск на акції азіатських технологічних компаній цього тижня, оскільки перспектива вищих процентних ставок знизила привабливість акцій зростання.

Слабкі показники прибутку великого виробника мікросхем TSMC у третьому кварталі також негативно вплинули на акції технологічних компаній, особливо виробників мікросхем.

Південнокорейський KOSPI у п'ятницю виявився одним із найбільш постраждалих, втративши майже 2%, оскільки акції компаній-виробників мікросхем SK Hynix Inc та Samsung Electronics впали більш ніж на 1% кожен.

Слабкість акцій важковагових технологічних компаній призвела до падіння гонконгського індексу Hang Seng на 0,7%, причому цього тижня індекс також серйозно відстане від своїх азіатських аналогів, впавши на 3,9%.

Втрати в акціях технологічних компаній відбилися на австралійському індексі ASX 200, що впав на 1,3%. Втрати в акціях гірничодобувних компаній, спричинені зниженням цін на метали та середніми виробничими звітами, також чинили тиск на індекс ASX 200 цього тижня, внаслідок чого він втратив 2,2%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на слабке відкриття, оскільки слабкість акцій технологічних компаній призвела до зниження індексу цього тижня.

У п'ятницю китайські акції зазнали невеликих втрат, але були налаштовані на різке тижневе зниження, оскільки постійні побоювання з приводу сектору нерухомості країни значною мірою нівелювали дані, що свідчать про сильніше економічне зростання.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,1% і торгувався близько до річного мінімуму, в той час як індекс Shanghai Composite впав на 0,2% і був майже на річному мінімумі. Обидва індекси цього тижня втратять від 1,7% до 2,2%.

Відсутність ясності щодо потенційного дефолту Country Garden Holdings змушувала трейдерів насторожено ставитися до китайських активів після того, як забудовник, який перебував у скруті, очевидно, пропустив цього тижня ключовий платіж за своїми міжнародними облігаціями. У повідомленнях йдеться про те, що фірма тепер шукає додаткові переговори з власниками облігацій.

Центральний банк Китаю зберіг базову процентну ставку за кредитами на рекордно низькому рівні в п'ятницю, як і багато хто очікував.