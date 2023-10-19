Азіатські акції падають, оскільки зростання прибутковості завдає удару по технологіям

Більшість азіатських акцій впали в четвер, при цьому технологічні індекси зазнали важких втрат, внаслідок стрибка прибутковості облігацій, тоді як очікування виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла також тримало інвесторів у напрузі.

Регіональні акції слабо випереджали Волл-стріт, при цьому акції важковагових технологічних компаній опинилися під тиском, оскільки обвал світових облігацій призвів до зростання прибутковості. Ситуація посилювалася заявами представників ФРС щодо планів утримувати відсоткові ставки на вищому рівні протягом більш тривалого часу.

Занепокоєння з приводу ескалації війни між Ізраїлем та Хамасом також посилило настрої, особливо після смертельного удару по лікарні у секторі Газа. Побоювання, що конфлікт перекинеться на інші країни Близького Сходу, дуже вплинули на настрої минулого тижня.

Ринки також були в напрузі через великий дефолт в секторі нерухомості Китаю після того, як забудовник Country Garden, який відчуває труднощі, схоже, пропустив платіж за своїми офшорними облігаціями.

Гонконзький індекс Hang Seng сильно відстав від своїх аналогів, впавши на 2,1%. Акції найбільших виробників електромобілів, акції яких котируються на Гонконзькій фондовій біржі, різко впали слідом за падінням акцій Tesla після того, як виробник електромобілів показав слабші, ніж очікувалося, результати третього кварталу.

Південнокорейський KOSPI втратив 1,5% через падіння акцій основних виробників мікросхем. Ринок не звернув уваги на те, що Банк Кореї залишив відсоткові ставки без змін.

Слабкість технологічного сектора призвела до падіння японського індексу Nikkei 225 на 1,6%, хоча японські акції також були налякані заявою колишнього чиновника Банку Японії про те, що негативні процентні ставки банку можуть припинитися вже цього року.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказали на слабке відкриття, що, ймовірно, свідчить про слабкість акцій важковагових технологічних компаній.

Акції азіатських технологічних компаній постраждали від різкого зростання прибутковості облігацій, особливо казначейських облігацій, оскільки ринки оцінили потенціал підвищення процентних ставок у США. Прибутковість 10-річних облігацій досягла більш ніж 16-річного максимуму, а ставки за 10-річними японськими та австралійськими облігаціями також досягли багаторічних піків.

Голова ФРС Джером Пауелл збирається сьогодні виступити в Економічному клубі Нью-Йорка і потенційно запропонувати більше сигналів про траєкторію відсоткових ставок. Але враховуючи, що недавні дані показали стійкість інфляції, що зберігається в США, багато хто очікує, що Пауелл повторить свою позицію за ставками: більш високі в довгостроковій перспективі.

Вищі ставки не віщують нічого доброго для фондових ринків, оскільки вони обмежують ліквідність, а також роблять облігації більш привабливими з точки зору прибутковості.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали приблизно на 1,1% і 0,9% відповідно на тлі побоювань з приводу дефолту Country Garden. Останній термін виплати найважливішого офшорного купона минув цього тижня, але немає жодних ознак того, що він був виконаний.

Побоювання щодо Китаю поширилися і на Австралію: індекс ASX 200 втратив 1,3%. Падіння цін на сировину чинило серйозний тиск на місцевих гірничодобувних компаній.

Серія середніх квартальних доходів американських банків також чинила тиск на акції азіатських банків, особливо на тлі ознак уповільнення зростання кредитування на тлі високих процентних ставок.