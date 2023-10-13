Долар зміцнився після звіту інфляції в США, юань залишився незмінним, незважаючи на слабкі дані про ціни в Китаї

Долар зміцнився в п'ятницю після того, як сильніша, ніж очікувалося, споживча інфляція в США відродила перспективи того, що Федеральній резервній системі доведеться довше утримувати ставки на високому рівні.

У той же час інвестори проаналізували дані про ціни виробників та споживчі ціни в Китаї, які показали, що дефляційний тиск був трохи сильнішим, ніж очікувалося.

"У нас є досить слабке зростання економіки (з Китаю), і це чинить тиск на показники цін", - вважає Роб Карнелл, керівник дослідницького відділу ING, який сказав, що це може чинити більший тиск на уряд з метою подальшої підтримки економіки.

Раніше агентство Bloomberg News повідомило, що Китай розглядає можливість збільшення дефіциту бюджету на 2023 рік, оскільки уряд готується розпочати новий раунд стимулювання, щоб допомогти економіці досягти офіційного цільового показника зростання.

"Але я б поспішив сказати: я не думаю, що ми очікуємо чогось великого" у плані стимулювання, додав Карнелл.

Експорт Китаю у вересні скоротився на 6,2% порівняно з минулим роком, у той час як імпорт також знизився на 6,2%. Як показали митні дані в п'ятницю, одночасне падіння відбувається повільнішими темпами і доповнює недавні свідчення того, що друга за величиною економіка світу стабілізується.

Офшорний китайський юань практично не змінився до долара США і склав $7,3081.

Австралійський долар, який часто торгується як індикатор зростання Китаю, зміцнився на 0,2% до 0,6327 дол.

Ківі подешевшав приблизно на 0,1% до $0,592.

Споживчі ціни у США зросли через стрибок вартості оренди у вересні, як показали дані у четвер. Хоча стійке зниження базового інфляційного тиску підтримало очікування того, що ФРС не підвищуватиме процентні ставки наступного місяця, дані все ж таки підвищили ймовірність того, що ставки залишаться підвищеними протягом деякого часу.

"Дані за індексом споживчих цін за вересень вказують на подальші проблеми з "останньою милею" у постійному поверненні інфляції до цільового показника в 2%", - заявив Девід Дойл, голова економічного відділу Macquarie, у примітці.

Індекс долара, який вимірює американську валюту по відношенню до шести її основних аналогів, вранці в Азії трохи знизився до 106,42, але втримався поблизу максимуму четверга 106,60.

Підвищення курсу долара США вночі призвело до того, що єна повернулася до чутливої позначки 150, якою вона ненадовго торкнулася минулого тижня.

Обмінний курс був на рівні 149,80 єни за долар, і трейдери побоювалися потенційного втручання з боку японської влади для підтримки своєї валюти у разі її подальшого ослаблення.

Вей Лян Чанг, валютний і кредитний стратег DBS, сказав: "Долар/єна залишається на рівні нижче 150 на тлі побоювань, що влада може спертися на надмірну слабкість єни".

Євро піднялося більш ніж на 0,1% до $1,05445 після нічного падіння щодо долара.

Востаннє фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,2205.