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АНАЛІТИКА

Ринок акцій Японії зростає, Австралії - знижується

09:22 02.10.2023 |

Фінанси

 

Ринок акцій Японії зростає під час торгів у понеділок, тоді як фондовий індекс Австралії показує негативну динаміку.

Біржі материкового Китаю та Гонконгу, а також Південної Кореї не працюють через державні свята.

Індекс Танкан, який оцінює рівень довіри до економіки Японії серед великих компаній переробної промисловості, зріс у липні-вересні до 9 пунктів порівняно з 5 пунктами у попередні три місяці, йдеться у повідомленні Банку Японії.

Таким чином значення індикатора досягло максимального рівня за останні п'ять кварталів. Позитивне значення індексу означає, що відсоток респондентів, які вважають ділове середовище сприятливим, виявився вищим за частку тих, хто так не вважає.

Експерти в середньому чекали меншого підйому індексу - до 6 пунктів, за даними опитувань Trading Economics і The Wall Street Journal.

Значення японського індексу Nikkei 225 о 8:32 EET збільшилося на 0,2%.

Лідерами підвищення виступають акції хімічної компанії Resonac та чіпмейкера Advantest Corp., що подорожчали на 3,4%.

Крім того, зростають котирування паперів представників фінансової галузі, у тому числі Mitsubishi UFJ (+2,1%), Fukuoka Financial Group (+3,1%), Concordia Financial Group (+2,8%) та Shizuoka Financial Group (+ 2,7%).

Австралійський S&P/ASX 200 до 8:19 кв. опустився на 0,2%.

Істотне зниження котирувань показують акції золотодобувної Falcon Metals (-6,3%), власника мережі піцерій Domino's Pizza Enterprises (-4,1%) та сільськогосподарської компанії GrainCorp (-4%).

У той же час папери найбільших гірничодобувних компаній світу BHP і Rio Tinto подорожчали на 0,8% і 1,1% відповідно золотодобувної St. Barbara Ltd. - на 8,6%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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