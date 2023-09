Азіатські акції мають труднощі, оскільки побоювання щодо процентних ставок зберігаються, Гонконг відновлюється

Більшість азіатських акцій у п'ятницю рухалися в діапазоні від нуля до мінімуму, оговтавшись від різких втрат цього тижня, оскільки яструбині сигнали центральних банків та зростання прибутковості підірвали настрої, хоча відновлення акцій технологічних компаній підтримало гонконгський Hang Seng.

У п'ятницю на регіональних фондових ринках спостерігалося деяке покращення, оскільки дохідність казначейських облігацій США дещо застопорилася після досягнення багаторічних піків на початку цього тижня. Індекси Волл-стріт закрилися зростанням після серії втрат, що стало позитивним сигналом для азіатських ринків.

Свята у Китаї та Південній Кореї призвели до зниження обсягів торгів у п'ятницю.

В даний час увага була зосереджена на ключових даних про особисте споживання в США (ключовий індикатор інфляції Федеральної резервної системи) після того, як агресивні сигнали центрального банку завдали удару по ринках минулого тижня.

Гонконгський Hang Seng став найбільшим спонсором полювання на вигідні покупки, піднявшись на 2,1% після відновлення з 10-місячного мінімуму.

Акції важковагових технологічних компаній були одними із ключових драйверів відновлення: Baidu Inc, Alibaba Group Holding Ltd та Tencent Holdings Ltd. Акції трьох найбільших технологічних компаній Китаю зросли на 1,7-3%.

Інвестори вклали гроші в китайські акції зі значною знижкою, сподіваючись, що економіка отримає такий необхідний імпульс від тижневих свят середини осені, які починаються сьогодні.

Акції оператора готелів та універмагів New World Development Co Ltd підскочили на 4% на торгах у Гонконгу, а акції розробника відеоігор NetEase Inc зросли на 4,8%.

Зростання занепокоєння з приводу уповільнення економічного зростання Китаю і краху ринку нерухомості призвело до різких втрат в Hang Seng за останній місяць. У вересні індекс торгувався зі зниженням на 3,5%.

Азіатські ринки загалом були млявими, але у вересні на них чекали різкі втрати. Яструбині сигнали Федеральної резервної системи, стрибок цін на нафту та різкий розпродаж на світовому ринку облігацій підірвали настрої щодо ринків, орієнтованих на ризик.

Погіршення настроїв щодо Китаю також вплинуло на місцеві акції, оскільки побоювання щодо краху ринку нерухомості посилилися після того, як девелопер China Evergrande Group призупинив усі заплановані випуски боргових зобов'язань через урядове розслідування.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite, які не торгувалися у п'ятницю, втратили понад 1% кожен за вересень.

Австралійський індекс ASX 200 у п'ятницю зріс на 0,4%, але у вересні впав майже на 3,5%, головним чином через побоювання з приводу Китаю.

Японський індекс Nikkei 225 у п'ятницю не змінився, тоді як ширший індекс TOPIX упав на 0,9%. Обидва індекси у вересні знизилися на 1,8-2,2%, відступивши від більш ніж 30-річних максимумів.

Сьогоднішні дані намалювали неоднозначну картину японської економіки. Інфляція у Токіо у вересні зросла менше, ніж очікувалося, а безробіття у серпні несподівано зросло.

Однак промислове виробництво Японії в серпні не скоротилося, як очікувалося, а роздрібний продаж зріс більше, ніж очікувалося.

Індійські індекси Nifty 50 і BSE Sensex 30 виявилися небагатьма лідерами зростання у вересні, і мають додати більше 1% кожен після досягнення рекордних максимумів на початку місяця. Ф'ючерси Nifty вказують на трохи негативний індекс місцевих акцій у п'ятницю.