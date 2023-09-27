Азіатські акції постраждали від побоювання підвищення ставок, Китай відновлюється на сильних даних

Більшість азіатських акцій у середу продовжили падіння на тлі постійних побоювань щодо підвищення відсоткових ставок у США, тоді як китайські акції відновилися на тлі позитивних даних про прибутки промисловості та обіцянки додаткових стимулів.

Регіональні ринки слабо випереджали індекси Волл-стріт, які впали під час торгів, оскільки ринки продовжували турбуватися через шквал агресивних сигналів від Федеральної резервної системи.

Зростання прибутковості казначейських облігацій було ключовим джерелом тиску на акції важковагових технологічних компаній, а також відводило капітал від ризикових активів. Представники ФРС заявили, що відсоткові ставки можуть зрости щонайменше ще раз цього року і, ймовірно, залишаться вищими за 5% у 2024 році.

Настрої щодо акцій США також постраждали через побоювання з приводу урядового шатдауну, що, як попереджають аналітики, може підірвати і без того мляве економічне зростання.

Японський індекс Nikkei 225 виявився одним із найгірших показників в Азії, опустившись на 0,6%, а південнокорейський KOSPI втратив 0,3%.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,3%, оскільки дані показали, що споживча інфляція у серпні зросла, як і очікувалося, що потенційно може спричинити песимістичний прогноз для Резервного банку. Але оптимізм із приводу Китаю допоміг зупинити подальші втрати індексу.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на нейтральне відкриття після того, як індекс різко впав із рекордних максимумів, досягнутих раніше цього місяця. Але Nifty був одним із небагатьох азіатських індексів, що у вересні торгувалися позитивно.

Зростання відсоткових ставок США не обіцяє нічого гарного для фондових ринків, враховуючи, що вони обмежують глобальні грошово-кредитні умови, і навіть відволікають капітал від ризикованих активів. В результаті цієї угоди більшість азіатських ринків за останній рік зазнали різких втрат.

Однак у середу китайські акції виявилися єдиними лідерами ринку Азії. Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,4% та 0,3% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng додав 0,8%.

Дані показали, що прибуток китайської промисловості у серпні різко зріс, що допомогло стримати падіння з початку року. Ці дані допомогли викликати певний оптимізм щодо відновлення економіки Китаю напередодні виходу ключових даних щодо індексу менеджерів із закупівель, які будуть опубліковані цього тижня.

Настроям щодо Китаю також певною мірою сприяли обіцянки більшого монетарного стимулювання з боку Народного банку Китаю. НБК заявив, що використовуватиме додаткові заходи для збільшення приватних інвестицій у країну, яка щосили намагається досягти доковідних максимумів.

Тим не менш, китайські акції також суттєво впали у вересні і торгуються близько до мінімумів 2023 року, на тлі побоювань з приводу обвалу ринку нерухомості в країні.

Занепокоєння з приводу Китаю вдарило по регіональних ринках у вересні, з огляду на те, що країна є великим торговим партнером більшості азіатських країн.