Єна знаходиться у зоні інтервенції; Ківі, австралійські DLRS постраждали від проблем із Китаєм

У середу єна коливалася поблизу найслабшого рівня за дев'ять місяців, що змусило трейдерів бути готовими до будь-яких ознак інтервенції, тоді як побоювання з приводу занепаду економіки Китаю і похмурих перспектив зіпсували настрій в Азії.

Офшорний юань щосили намагався відірватися від дев'ятимісячного мінімуму, досягнутого на попередній сесії, опустившись до цього рівня після того, як у вівторок безліч китайських даних не виправдали прогнозів, що спонукало Пекін несподівано знизити свої ключові облікові ставки.

Наразі він трохи змінився на рівні 7,3240 за долар.

Зневіра в Китаї призвела до того, що австралійський і новозеландський долари, які часто використовуються як ліквідні замінники юаня, впали до найнижчого рівня з листопада.

Австралієць досяг дна на рівні 0,6440 долара, тоді як ківі впав до 0,5939 долара перед рішенням Резервного банку Нової Зеландії за процентною ставкою, пізніше в середу.

"Народний банк Китаю розпочав реалізацію незначного пом'якшення, але необхідно зробити набагато більше", - сказала Анінда Мітра, голова відділу макроекономічної та інвестиційної стратегії в Азії у BNY Mellon Investment Management.

«Наразі на політиків наростає тиск, щоб вони діяли швидше та масштабніше. Тенденція до ослаблення активності Китаю не є цілком несподіваною. Але сюрпризи зі зворотного боку, навіть на тлі похмурого консенсусу, змушують політиків звітувати"

Падаюча єна також змусила трейдерів розлядати можливість інтервенції з боку Японії, оскільки валюта вже протягом чотирьох сесій перетинала рівень 145 за долар, межа, що спровокувала активний продаж долара японською владою у вересні і жовтні минулого року.

Політики не були такими гучними, як торік, у своїй риториці проти захисту ослаблення єни, а міністр фінансів Шуничі Судзукі заявив у вівторок, що влада не націлена на абсолютні рівні валюти для втручання.

"Якщо ми піднімемося до 150, я думаю, що це стає все більш ймовірним (для інтервенції)", - сказав Рей Аттрілл, голова відділу валютної стратегії в Національному банку Австралії. «Але там, де ми перебуваємо в даний момент, я думаю, що балаканина продовжиться, але я не впевнений, що ми побачимо втручання».

На ширшому валютному ринку долар був попереду після того, як роздрібні продажі в США перевершили очікування в липні, що підкреслило економічну стійкість та посилило аргументи на користь того, щоб Федеральна резервна система довше утримуватиме ставки на вищому рівні.

Це призвело до того, що у вівторок прибутковість 10-річних казначейських облігацій США підскочила до 4,2740%, найвищого рівня з жовтня. Востаннє він становив 4,2110%.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій на попередній сесії також зросла до місячного піку 5,0240% і востаннє була на рівні 4,9437%.

Долар США передбачувано підскочив на доходністі казначейських облігацій, при цьому індекс долара трохи підріс до 103,22.

Курс євро майже не змінився і склав 1,0902 долара, тоді як фунт стерлінгів упав на 0,05% до 1,2696 долара, напередодні публікації даних щодо інфляції у Великій Британії, які мають бути опубліковані пізніше у середу.