Азіатські акції падають на тлі економічних побоювань, Японія підтримує прибуток

Більшість азіатських фондових ринків впали в п'ятницю, завершивши тиждень, відзначений слабкими економічними показниками та погіршенням прогнозів на рік, хоча японський Nikkei випередив своїх конкурентів завдяки серії сильних звітів.

Індекс Nikkei 225 підскочив на 0,9% до найвищого рівня з кінця грудня, чому сприяли високі прибутки від Nissan Motor Co., Ltd. та Honda Motor Co Ltd, які виросли на 4% та 5% відповідно.

Цього тижня японські автовиробники додали до низки сильних звітів про прибутки та збитки, а такі компанії, як Toyota Motor Corp та Nintendo Co Ltd, несподівано перевершили очікування, тоді як п'ять найбільших торгових будинків країни отримали неймовірний прибуток.

Але акції інвестиційного гіганта SoftBank Group Corp. впали на 3% після того, як компанія зафіксувала збитки другий рік поспіль.

Сильне зростання доходів у Японії свідчить про те, що стримуючі чинники економіки, пов'язані з уповільненням зростання і високої інфляцією, досі впливали на прибуток корпорацій, вказуючи на те, що японська економіка, як і раніше, працює стабільно.

Підтримку Nikkei також надали недавні сигнали Банку Японії про те, що він планує поки що зберігати свою ультрам'яку грошово-кредитну політику.

Але японські акції в п'ятницю були аутсайдерами, причому більшість інших азіатських ринків торгувалися зі зниженням через побоювання з приводу уповільнення зростання найбільших економіках світу.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,6% і 0,4% відповідно, оскільки невтішні дані з торгівлі та інфляції цього тижня викликали більше сумнівів у можливому відновленні економіки країни після COVID цього року.

У той час як Пекін, ймовірно, вживе додаткових заходів стимулювання для підтримки економічного зростання в найближчі місяці, низка даних, опублікованих цього місяця, показала, що китайська економіка остигає після початкового стрибка в першому кварталі.

Слабкість у Китаї також не віщує нічого хорошого для ширших азіатських економік із високою залежністю від торгівлі з країною.

Гонконгський індекс Hang Seng у п'ятницю впав на 0,1%, а південнокорейський KOSPI втратив 0,5%.

Австралійський індекс ASX 200 втратив 0,2% через втрати в акціях великих гірничодобувних компаній, оскільки побоювання з приводу Китаю спровокували обвал цін на метали.

Азіатські ринки загалом впали, оскільки м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо ринку праці США посилили побоювання з приводу потенційної рецесії. Але стійкі дані щодо інфляції також призвели до того, що ринки знизили свої очікування щодо будь-якого потенційного зниження процентної ставки ФРС цього року.

Оскільки відсоткові ставки в США тепер, ймовірно, будуть залишатися вищими, очікується, що будь-який значний потенціал зростання на азіатських ринках буде обмежений, оскільки інвестори уникають активів з високим ризиком.