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Intel отримає від США грант у розмірі $7,9 млрд
08:47 27.11.2024 |
Адміністрація Джо Байдена завершила угоду, яка передбачає грант для Intel у розмірі $7,9 мільярда для розбудови нових фабрик з виробництва чипів у США. Це буде найбільший грант у межах закону CHIPS, повідомляє Bloomberg.
До кінця 2024 року компанія отримає щонайменше $1 млрд. Кошти будуть спрямовані на три проєкти - в Аризоні, Орегоні та у Нью-Мексико. Нова фабрика в Огайо, запуск якої Intel відклала з 2025 року на кінець десятиліття, поки що не може претендувати на будь-яку підтримку від уряду, попри те, що штат Огайо вже виділив $2 мільярди.
Протягом останніх кількох місяців Intel намагалася переконати інвесторів, акціонерів з Волл-стріт і уряд США, що компанія здатна здійснити масштабне розширення виробництва, попри фінансові труднощі. Для адміністрації Джо Байдена це також важливий крок, оскільки наступний президент, Дональд Трамп, був противником закону CHIPS.
Першочергово Intel мала отримати від уряду $8,5 мільярдів, однак через невиконання поставлених цілей та труднощі всередині компанії, суму гранту зменшили до $7,9 мільярда. На додачу до цього, компанія також отримає $3 мільярди для виробництва чипів для армії США.
Міністерка торгівлі США Джина Раймондо зазначила, що завдяки цьому гранту, "вперше за дуже довгий час американські робітники в Сполучених Штатах виготовлятимуть і пакуватимуть мікросхеми американської розробки".
Раймондо зокрема була відповідальною за те, що закон CHIPS, ціллю якого є розвиток виробництва напівпровідників у США, був прийнятий у 2022 році. Загалом у межах цього закону буде виділено $39 мільярдів у вигляді грантів, $75 мільярдів у вигляді позик і гарантій за кредитами, а також буде надано 25% податкових пільг.
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